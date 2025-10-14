VIDEO: झांसी में युवक को पत्नी का प्रेमी समझकर बेल्ट और रॉड से पीटा, मारपीट का वीडियो वायरल

झांसी:झाँसी के एक नाटकीय घटनाक्रम में, एक व्यक्ति ने झाँसी निवासी एक युवक को अपनी पत्नी के साथ एक होटल में देखकर उसे अपनी पत्नी का प्रेमी समझकर बेरहमी से पीटा। बताया जा रहा है कि महिला के पति को उसकी पत्नी के एक होटल में अपने प्रेमी से मिलने की भनक लग गई थी। जब वह व्यक्ति उस जगह पहुँचा, तो उसने अपनी पत्नी को एक युवक के साथ देखा और उसे सरेआम पीटना शुरू कर दिया।

अपने निजी काम से होटल गए युवक को महिला के परिवार वालों ने महिला का साथी समझ लिया और उसे भी इस असंबद्ध हंगामे में घसीट लिया। महिला के परिवार वालों ने उसकी बेरहमी से पिटाई की। खबरों के अनुसार, उसे लोहे की रॉड से भी पीटा गया।

युवक के पिता और भाई, जो उसे पिटाई से बचाने के लिए मौके पर पहुँचे, उनकी भी महिला के पति और उनके परिवार ने पिटाई कर दी। तीनों पीड़ित गंभीर रूप से घायल हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मारपीट का एक वीडियो वायरल हो गया है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है।

पीड़ित सोनू उर्फ ​​प्रमोद आर्य ने बताया कि वह किसी काम से होटल गया था, तभी महिला का पति और उसके परिवार वाले वहाँ पहुँच गए। उन्होंने उसे गलत समझ लिया और पकड़ लिया। युवक ने बताया कि निर्दोष होने के बावजूद उसकी बेरहमी से पिटाई की गई।

इस बीच, महिला के पति ने बताया कि उसे परिवार वालों से सूचना मिली थी कि उसकी पत्नी होटल में एक युवक के साथ है। जब वह वहाँ पहुँचा, तो उसने देखा कि उसकी पत्नी और वह युवक साथ थे। महिला का दावा है कि जिस युवक का नाम लिया जा रहा है, उससे उसका कोई संबंध नहीं है। वह युवक गलतफहमी के कारण पकड़ा गया था।

मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। इस संबंध में मऊरानीपुर थाने के प्रभारी निरीक्षक विद्यासागर सिंह ने बताया कि युवक की तहरीर पर पांच नामजद व तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

