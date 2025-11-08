Jeevan Pramaan Patra: 30 नवंबर से पहले पेंशनर्स जमा करा लें जीवन प्रमाण पत्र, जानें ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोसेस

Jeevan Pramaan Patra: पेंशनभोगियों के लिए वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की 30 नवंबर 2025 की अंतिम तिथि नज़दीक आते ही, भारत सरकार ने ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों माध्यमों से इस प्रक्रिया को सरल और व्यापक बनाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश भर के लाखों पेंशनभोगी बिना किसी रुकावट के अपनी मासिक पेंशन प्राप्त करते रहें।

इसे सुगम बनाने के लिए, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (डीएलसी) अभियान 4.0 शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य इस प्रक्रिया को और अधिक सुलभ बनाना है, खासकर अति वरिष्ठ नागरिकों (80 वर्ष से अधिक आयु के) और दूरदराज के इलाकों में रहने वालों के लिए। देश भर में 2,500 से ज़्यादा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिनका समन्वय 1,250 नोडल अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है और बैंकों, डाकघरों और कॉमन सर्विस सेंटरों (सीएससी) की सक्रिय भागीदारी है।

जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे जमा करें

जीवन प्रमाण पत्र प्रक्रिया में दो मुख्य चरण शामिल हैं -

बायोमेट्रिक डिवाइस पंजीकरण और प्रमाणपत्र निर्माण। बायोमेट्रिक डिवाइस पंजीकृत करें

• jeevanpramaan.gov.in पर जाएँ और क्लाइंट सॉफ़्टवेयर डाउनलोड करें।

• OTP प्राप्त करने के लिए अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें।

• OTP दर्ज करने के बाद, अपना नाम और ईमेल आईडी प्रदान करें।

• पंजीकरण पूरा करने के लिए पंजीकृत बायोमेट्रिक डिवाइस का उपयोग करके अपने फिंगरप्रिंट या आईरिस को कनेक्ट और स्कैन करें।

डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जनरेट करें

• आधार नंबर, पीपीओ नंबर, पेंशन प्रकार, बैंक विवरण और पेंशन स्वीकृत करने वाले प्राधिकरण जैसे विवरण दर्ज करें।

• फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन का उपयोग करके बायोमेट्रिक रूप से प्रमाणीकरण करें।

• सत्यापन के बाद, आपका डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र तैयार हो जाएगा और आपको अपनी प्रमाण आईडी के साथ एक एसएमएस प्राप्त होगा।

• प्रमाणपत्र स्वचालित रूप से ऑनलाइन संग्रहीत हो जाएगा और पेंशन एजेंसियों के लिए सुलभ होगा।

2025 में जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के अन्य तरीके

बैंक शाखाओं या डाकघरों में ऑफलाइन जमा:

जो पेंशनभोगी पारंपरिक तरीकों को पसंद करते हैं, वे अपना प्रमाणपत्र जमा करने के लिए अपने बैंक, डाकघर या सीएससी केंद्र जा सकते हैं। प्रशिक्षित कर्मचारी बायोमेट्रिक सत्यापन में सहायता करते हैं और एक सुचारू प्रक्रिया सुनिश्चित करते हैं। जो लोग यात्रा करने में असमर्थ हैं, उनके लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) घर पर ही बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की सुविधा के साथ घर बैठे बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करता है। पेंशनभोगी ऑनलाइन या कॉल के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, और डाक प्रतिनिधि जमा करने के लिए उनके घर आते हैं।

उमंग ऐप का उपयोग करना

उमंग (यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस) ऐप जीवन प्रमाण पत्र जमा करने का एक मोबाइल-फ्रेंडली तरीका प्रदान करता है। पेंशनभोगी लॉग इन कर सकते हैं, "जीवन प्रमाण" खोज सकते हैं और कनेक्टेड डिवाइस का उपयोग करके बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पूरा कर सकते हैं। जनरेट किया गया प्रमाण पत्र स्वचालित रूप से पेंशन वितरण एजेंसी के साथ साझा किया जाता है।

किसे जमा करना होगा जीवन प्रमाण पत्र

सभी पेंशनभोगियों के लिए अनिवार्य है - चाहे वे केंद्र या राज्य सरकार, रक्षा सेवा, पारिवारिक पेंशनभोगी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) से हों। समय सीमा से पहले जमा न करने पर सत्यापन पूरा होने तक पेंशन भुगतान अस्थायी रूप से निलंबित किया जा सकता है।

जमा करने का समय

• अति वरिष्ठ नागरिक (80 वर्ष और उससे अधिक): 1 अक्टूबर, 2025 से

• अन्य पेंशनभोगी: 1 नवंबर से 30 नवंबर, 2025 तक

आवश्यक दस्तावेज



• आधार संख्या (मोबाइल नंबर और बैंक खाते से जुड़ी हुई)

• पंजीकृत मोबाइल नंबर

• पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) संख्या

• बैंक खाता संख्या

• पेंशन स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी का नाम त्रुटियों या देरी से बचने के लिए ये विवरण डिजिटल और ऑफलाइन दोनों तरीकों से जमा करने के लिए आवश्यक हैं।

डिजिटल जमा करने के लिए आधार अनिवार्य है। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाने के लिए आधार या वर्चुअल आईडी (VID) अनिवार्य है, क्योंकि प्रमाणीकरण प्रक्रिया आधार की सुरक्षित बायोमेट्रिक सत्यापन प्रणाली पर निर्भर करती है। पेंशनभोगियों को जमा करने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका आधार उनके बैंक और मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ है।

