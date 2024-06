JEE Advanced Result 2024: IIT मद्रास ने परिणाम किए जारी, दिल्ली जोन के वेद लाहोटी, बॉम्बे जोन की द्विजा पटेल शीर्ष पर

Highlights आईआईटी मद्रास ने रिजल्ट किए घोषित 500 सफल उम्मीदवारों में 145 अभ्यर्थी आईआईटी मद्रास जोन से 136 आईआईटी बॉम्बे जोन से उम्मीदवार हुए सफल

JEE Advanced Result 2024: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मद्रास ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई एडवांस 2024) का परिणाम घोषित कर दिया है। जेईई एडवांस का परिणाम परीक्षा वेबसाइट jeeadv.ac.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। संस्थान ने परिणाम के साथ परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी भी जारी की है।

A total of 1,80,200 candidates appeared in both papers 1 and 2 in JEE (Advanced) 2024, held on 26th May 2024. In this exam, 48,248 candidates have qualified. Out of the total qualified candidates, 7,964 are female candidates. Ved Lahoti of IIT Delhi zone is the top ranker in the…

26 मई 2024 को आयोजित जेईई (एडवांस्ड) 2024 में दोनों पेपर 1 और 2 में कुल 1,80,200 उम्मीदवार उपस्थित हुए थे। इस परीक्षा में 48,248 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए हैं। कुल योग्य उम्मीदवारों में से 7,964 महिला उम्मीदवार हैं। कॉमन रैंक लिस्ट (सीआरएल) में आईआईटी दिल्ली जोन के वेद लाहोटी शीर्ष रैंक पर हैं। उन्हें 360 में से 355 अंक प्राप्त हुए। आईआईटी बॉम्बे जोन की द्विजा धर्मेशकुमार पटेल सीआरएल 7 के साथ शीर्ष रैंक वाली महिला उम्मीदवार हैं। उन्होंने 360 में से 332 अंक प्राप्त किए।

वेद लोहाटी के एंट्रेंस टेस्ट में 360 में से 355 हासिल करने में कामयाब हुए, दूसरी ओर आईआईटी बॉम्बे की द्विजा पटेल ने भी टॉप किया और उनके 360 में से 332 अंक आए।

#WATCH | Kota, Rajasthan: Top ranker of JEE (Advanced) 2024, Ved Lahoti says "...I never saw the clock while studying. I focused more on qualitative study. I kept myself away from social media because it is a waste of time. I just want to say that the aspirants should stay in… https://t.co/1tLNz9Tpblpic.twitter.com/XKXEaRj1BS