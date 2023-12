WATCH: मोइत्रा के बचाव में जदयू सांसद का विचित्र बयान वायरल, कंप्यूटर के उपयोग पर बोले- 'हमको आता ही नहीं'

Highlights जदयू सांसद ने कहा, कंप्यूटर चलाना नहीं जानता, पीए ने मेरे लिए प्रश्न अपलोड किया यादव की स्पष्ट स्वीकारोक्ति के बाद स्पीकर बिड़ला ने कार्रवाई की चेतावनी दी बिरला ने कहा, मैं उन सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता हूं जो अपने प्रश्न स्वयं तैयार नहीं करते

नई दिल्ली: जनता दल (यूनाइटेड) के सांसद गिरिधारी यादव ने शुक्रवार को कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से लोकसभा की वेबसाइट पर प्रश्न प्रस्तुत नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें कंप्यूटर चलाना नहीं आता है। यह रहस्योद्घाटन तब हुआ जब निचले सदन ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सदस्य महुआ मोइत्रा को निष्कासित करने का कदम उठाया, जिन पर बाहरी पार्टियों के साथ अपनी लॉग-इन क्रेडेंशियल साझा करने और प्रश्न पूछने के लिए रिश्वत लेने के आरोप लगे थे।

यादव, लोकसभा नैतिकता पैनल के सदस्य और विपक्षी सांसदों में से एक, जिन्होंने समिति की बैठक छोड़कर विरोध किया और दावा किया कि मोइत्रा को अप्रासंगिक व्यक्तिगत सवालों का सामना करना पड़ा, उन्होंने सत्तारूढ़ दल की आलोचना की। उन्होंने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को समन किए जाने के मामले का हवाला देते हुए चयनात्मक पूछताछ पर सवाल उठाया, जबकि व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी को नहीं बुलाया गया था।

यादव ने ये टिप्पणी लोकसभा में आचार समिति की रिपोर्ट पर बहस के दौरान की. विपक्षी सदस्यों के बहिर्गमन के बाद, रिपोर्ट का समर्थन किया गया और सदन ने मोइत्रा को निष्कासित करने के पक्ष में मतदान किया।

जद(यू) सांसद ने कहा, "यहां तक कि मुझे अपना पासवर्ड भी याद नहीं है। यह मेरे पीए के पास है। मैंने डर के मारे इस बार लोकसभा में कोई सवाल नहीं रखा। पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं अपने सवाल कभी नहीं बनाता और कई सांसद भी ऐसा ही करते हैं।''

यादव ने कहा, "मैं कभी भी अपने सवाल नहीं करता। मेरे पीए और अन्य कर्मचारी ऐसा करते हैं। हमको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है।" उन्होंने आगे कहा कि वह 3 बार सांसद रहे हैं और 4 बार विधायक रहे हैं और इस उम्र में कुछ नहीं सीख सकते।

गिरिधारी यादव ने कहा, "क्या हम इस उम्र में सीख सकते हैं? लालू यादव ने एक बार कहा था कि बूढ़े कौए को वश में नहीं किया जा सकता। यह संभव नहीं है। बड़ी मुश्किल से 377 पर कुछ सवाल पूछे। अगर मुझे कुछ पता नहीं है तो क्या करूं।"

स्पीकर ओम बिरला ने यादव की टिप्पणी पर आपत्ति जताई। बिरला ने कहा, "मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे अपने प्रश्न स्वयं तैयार करें। यह नियमों के खिलाफ है। मैं उन सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता हूं जो अपने प्रश्न स्वयं तैयार नहीं करते हैं।"

