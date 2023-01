जेडीयू प्रमुख भारत जोड़ो यात्रा के समापन कार्यक्रम में नहीं होंगे शामिल, कहा- विपक्ष को एकजुट करे कांग्रेस

Highlights जेडीयू चीफ ने भारत जोड़ो यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल होने की असमर्थता जताई इस दिन ललन सिंह ने नगालैंड में अपना एक राजनीतिक कार्यक्रम होने का उल्लेख किया उन्होंने कांग्रेस से विपक्ष को एकजुट करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने को कहा

नई दिल्ली: जनता दल (यूनाइटेड) के अध्यक्ष ललन सिंह ने राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा के समापन कार्यक्रम में 30 जनवरी को श्रीनगर में शामिल होने से बृहस्पतिवार को असमर्थता जताई और कांग्रेस से विपक्ष को एकजुट करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने को कहा।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को लिखे एक पत्र में सिंह ने यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल नहीं होने के लिए चुनावी राज्य नगालैंड में अपना एक राजनीतिक कार्यक्रम होने का उल्लेख किया। कांग्रेस ने कई गैर-भाजपा दलों के प्रमुखों को यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। कुछ क्षेत्रीय दलों के प्रमुखों द्वारा अपने संगठन के प्रतिनिधि के तौर पर अन्य नेताओं को भेजे जाने की संभावना है।

उल्लेखनीय है कि इस समय विपक्ष इस बात को लेकर खुद विभाजित है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खिलाफ इस तरह के किसी गठबंधन को क्या आकार दिया जाना चाहिए और इसका नेतृत्व किसे करना चाहिए। सिंह ने कहा, ‘‘मेरी पार्टी का यह गंभीरता से मानना है कि वक्त की दरकार एक एकजुट विपक्ष है और उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस इस दिशा में उपयुक्त कदम उठाएगी।’’

"...Much as I'd like to be present at the historic event,I regret my inability to do so,as I need to be present at the launching of the party's election campaign at Wokha,Nagaland the same day..," JDU chief to Congress chief ahead of concluding event of Bharat Jodo Yatra on Jan30 pic.twitter.com/o39p0guTbE