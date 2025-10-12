बिहार में जेडीयू और बीजेपी अब बराबर के साझेदार, जानें स्ट्राइक रेट गिरने से नीतीश की पार्टी ने कैसे खोई अपनी प्रमुख भूमिका
By रुस्तम राणा | Updated: October 12, 2025 21:55 IST2025-10-12T21:55:00+5:302025-10-12T21:55:06+5:30
इस बार, उन्होंने बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है, बाकी सीटें अन्य सहयोगियों को दी जाएँगी।
पटना: जेडीयू और भाजपा अंततः 2025 के राज्य विधानसभा चुनाव के लिए बिहार में समान भागीदार हैं, जिसका मुख्य कारण पिछले कुछ चुनावों में उनकी स्ट्राइक रेट विपरीत दिशाओं में रही है - भाजपा का उदय, और जेडीयू का तेजी से गिरना।
इस बार, उन्होंने बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है, बाकी सीटें अन्य सहयोगियों को दी जाएँगी। यह दोनों के लिए एक बड़ी गिरावट है, जेडीयू को 115 और बीजेपी को 110 सीटों पर। चिराग पासवान की एलजेपी (रालोद) को 29 सीटें मिलना भी एक कारक है जिसने गणित को प्रभावित किया है।
लेकिन जेडीयू और बीजेपी के लिए बराबर संख्या का मतलब सिर्फ़ गणित से कहीं ज़्यादा है। नीतीश कुमार दो दशकों से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनकी ताकत उनके नेतृत्व वाली जेडीयू के लिए कारगर साबित नहीं हुई है।
2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में, बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा और 74 सीटें जीतीं। यह 68% का स्ट्राइक रेट है। जेडीयू का स्ट्राइक रेट 38% से कम था।
बीजेपी के लिए, इसका मतलब 2015 के बाद से एक नई शुरुआत थी, जब नीतीश के नेतृत्व वाली जेडीयू ने अपने पुराने दोस्त लालू यादव की आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर 2014 में केंद्र में सत्ता में आने के बाद नरेंद्र मोदी को पहली हार का सामना कराया था।
2015 के उस चुनाव में, भाजपा ने जिन 157 सीटों पर चुनाव लड़ा था, उनमें से लगभग 34% सीटें जीती थीं, जो कुल मिलाकर कमज़ोर एनडीए के लिए हार का कारण बनीं।
2015 में महागठबंधन का हिस्सा रही जेडीयू ने 101 सीटों पर चुनाव लड़कर 71 सीटें जीती थीं - जीत दर 70% - जबकि गठबंधन ने विधानसभा की 243 सीटों में से 178 सीटें जीती थीं। नीतीश कुमार बीच में ही भाजपा के पाले में लौट आए और उन्होंने 2020 का चुनाव साथ मिलकर लड़ा।
2020 के चुनाव में, जिन क्षेत्रों में उसने चुनाव लड़ा था, वहाँ जेडीयू का वोट शेयर 2015 के 41% से घटकर 33% से नीचे आ गया। मनीकंट्रोल के विश्लेषण के अनुसार, सीटों पर जीत की दर भी 38% से नीचे आ गई, जो 2015 के प्रदर्शन का बमुश्किल आधा है।
एनडीए के सफ़र में 2015 को एक विसंगति के रूप में हम अलग कर सकते हैं क्योंकि जेडीयू और बीजेपी अलग-अलग खेमे में थे। एनडीए के भीतर एक और सीधी तुलना इस प्रकार होगी: 2010, जब जेडीयू काफ़ी वरिष्ठ सहयोगी था, और 2020, जब उसका स्ट्राइक रेट गिर गया।
2010 में, नीतीश कुमार की जेडीयू ने 141 सीटों पर चुनाव लड़कर 115 सीटें जीती थीं, यानी 82% स्ट्राइक रेट। इस लिहाज़ से भी बीजेपी आगे थी, उसने 102 सीटों पर चुनाव लड़कर 91 सीटें जीतीं - यानी 89% जीत दर।
जैसा कि पहले बताया गया है, 2020 आते-आते, बीजेपी ने 110 में से 74 सीटें जीत लीं, यानी 68%, जबकि जेडीयू 115 सीटों पर चुनाव लड़कर 43 सीटें जीतकर 38% से नीचे थी।
नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहे क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा ने उनकी वरिष्ठता का सम्मान किया - और निश्चित रूप से उनके पाला बदलने के खुलेपन को ध्यान में रखते हुए - लेकिन भगवा पार्टी ने दो उपमुख्यमंत्री नियुक्त किए।
इस बार, चर्चा है कि नीतीश अंततः भाजपा से किसी और, शायद उससे भी कम उम्र के, को जगह दे सकते हैं। लेकिन यह तभी होगा जब एनडीए जीतेगा। और तब भी स्ट्राइक रेट मायने रख भी सकता है और नहीं भी — जैसा कि 2020 में साफ़ दिख रहा था। फ़िलहाल, सीटों का बंटवारा साफ़ तौर पर दिखाता है कि जेडीयू अब प्रमुख सहयोगी नहीं रही।