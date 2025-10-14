Bihar Elections 2025: जन सुराज ने राघोपुर में तेजस्वी यादव के खिलाफ चंचल सिंह को मैदान में उतारा, पीके नहीं लड़ेंगे चुनाव
By रुस्तम राणा | Updated: October 14, 2025 22:30 IST2025-10-14T22:30:36+5:302025-10-14T22:30:36+5:30
जन सुराज ने राघोपुर विधानसभा सीट से चंचल सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया। इसके साथ ही यह भी तय हो गया कि प्रशांत किशोर इस बार खुद बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे।
Bihar Assembly Elections 2025: जन सुराज पार्टी ने मंगलवार को अपने उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की और राघोपुर विधानसभा सीट से चंचल सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया। इसके साथ ही यह भी तय हो गया कि प्रशांत किशोर इस बार खुद बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे।
जन सुराज पार्टी ने सोमवार को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 65 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की थी, लेकिन राघोपुर सीट के लिए अपने चयन को गुप्त रखा, जहाँ से इसके संस्थापक प्रशांत किशोर के राजद के तेजस्वी यादव से मुकाबला करने की उम्मीद है।
जन सुराज पार्टी ने 65 सीटों के लिए दूसरी सूची जारी की
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, किशोर ने कहा कि इसके साथ ही पार्टी ने राज्य की 243 सीटों में से 116 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। उन्होंने कहा, "पहली सूची में हमने 51 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की थी, और दूसरी सूची में हमने 65 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। बाकी सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा बाद में की जाएगी।"
किशोर ने बताया कि अब तक घोषित उम्मीदवारों में 31 अत्यंत पिछड़े वर्ग, 21 अन्य पिछड़ा वर्ग और 21 मुस्लिम हैं। उन्होंने कहा, "उम्मीदवारों का चयन समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करने की पार्टी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।"
कमलेश पासवान हरनौत सीट से मैदान में
पार्टी ने कमलेश पासवान को हरनौत से मैदान में उतारा है, जो लंबे समय से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गढ़ माना जाता है, हालाँकि उन्होंने तीन दशकों से वहाँ कोई विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा है।
दूसरी सूची में एक और उल्लेखनीय नाम अधिवक्ता अभय कांत झा का है, जिन्होंने 1989 के भागलपुर सांप्रदायिक दंगों के पीड़ितों का प्रतिनिधित्व किया था। वह भागलपुर से चुनाव लड़ेंगे।
बथनाहा से नवल किशोर मैदान में उतरे
अन्य प्रमुख उम्मीदवारों में नोखा (रोहतास) में सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी नसरुल्ला खान, फुलवारी में अकादमिक शशिकांत प्रसाद और बड़हरिया (सीवान) में डॉ. शाहनवाज शामिल हैं। जाने-माने अर्थशास्त्री नवल किशोर चौधरी को सीतामढी के बथनाहा (एससी) से मैदान में उतारा गया है।
पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री केके तिवारी के बेटे तथागत हर्षवर्द्धन को भी बक्सर सीट से मैदान में उतारा है। 1980 और 1984 में बक्सर लोकसभा सीट से चुने गए तिवारी राजीव गांधी सरकार में मंत्री थे।
पार्टी के मुस्लिम उम्मीदवारों में मोहम्मद एकरामुल हक (ठाकुरगंज), नाज़ अहमद खान उर्फ पप्पू खान (केसरिया) और आमिर हैदर (बहादुरपुर) शामिल हैं। कटिहार जिले की मनिहारी की एसटी-आरक्षित सीट पर उसने बब्लू सोरेन को मैदान में उतारा है।