09 मृतकों में 3 एफएसएल सदस्य, 2 राजस्व अधिकारी, 2 फ़ोटोग्राफ़र, 1 एसआईए अधिकारी और एक दर्जी, 27 पुलिसकर्मी, 2 राजस्व अधिकारी और 3 नागरिक घायल

Highlights कश्मीर ले जाया गया और नौगाम पुलिस स्टेशन के खुले क्षेत्र में सुरक्षित रूप से रखा गया। नमूना लेने की प्रक्रिया अत्यंत सावधानी से की जा रही थी। दुर्भाग्य से रात 11:20 बजे आकस्मिक विस्फोट हो गया।

जम्‍मूः जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक नलिन प्रभात ने शनिवार को कहा कि श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर हुए विस्फोट के कारणों के बारे में किसी भी तरह की अटकलें लगाना "अनावश्यक" है। उन्होंने यह भी पुष्टि की कि विस्फोट में 09 लोगों की मौत हो गई है और 27 अन्य घायल हुए हैं। पीसीआर श्रीनगर में एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान डीजीपी ने जानकारी साझा करते हुए कहा कि बरामद विस्फोटक सामग्री को कश्मीर ले जाया गया और नौगाम पुलिस स्टेशन के खुले क्षेत्र में सुरक्षित रूप से रखा गया।

उन्होंने कहा कि निर्धारित प्रक्रिया के तहत, बरामद सामग्री के नमूनों को आगे की फोरेंसिक और रासायनिक जांच के लिए भेजा जाना था। बरामदगी की मात्रा बहुत अधिक होने के कारण, यह प्रक्रिया कल से ही चल रही थी। उन्होंने आगे कहा कि बरामदगी की अस्थिर और संवेदनशील प्रकृति को देखते हुए, नमूना लेने की प्रक्रिया अत्यंत सावधानी से की जा रही थी,

हालांकि, दुर्भाग्य से रात 11:20 बजे आकस्मिक विस्फोट हो गया। उन्‍होंने बताया कि इस घटना के कारणों के बारे में कोई और अटकलें लगाना अनावश्यक है। उन्होंने कहा कि इस घटना में 9 लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक राज्य जांच एजेंसी अधिकारी, 3 एफएसएल सदस्य, 2 फोटोग्राफ़र, 2 राजस्व अधिकारी और एक दर्जी शामिल है।

उन्होंने आगे बताया कि इसके अलावा, इस घटना में 27 पुलिसकर्मी, 2 राजस्व अधिकारी और आस-पास के इलाकों के 3 नागरिक घायल हुए हैं। घायलों को तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में ले जाया गया। डीजीपी ने यह भी कहा कि पुलिस थाने की इमारत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है और आस-पास की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है।

डीजीपी ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारणों की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि जम्मूकश्मीर पुलिस दुख की इस घड़ी में परिवारों के साथ खड़ी है। उन्‍होंने कहा कि नौगाम पुलिस स्टेशन की एफआईआर संख्या 162, वर्ष 2025 की जांच के दौरान, फरीदाबाद से भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ, रसायन और अभिकर्मक भी बरामद किए गए।

बरामदगी के नमूनों को आगे की फोरेंसिक और रासायनिक जांच के लिए भेजा जाना था। बरामदगी की मात्रा को देखते हुए, यह प्रक्रिया पिछले दो दिनों से चल रही थी, यानी कल और परसों एफएसएल टीम द्वारा। उन्‍होंने कहा इस नुकसान की सीमा का पता लगाया जा रहा है। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारणों की जांच की जा रही है।

जम्मू कश्मीर पुलिस इस दुख की घड़ी में मृतकों के परिवारों के साथ एकजुटता से खड़ी है। फरीदाबाद से बरामद विस्‍फोटक ने कश्‍मीर में भयानक तबाही मचाई है। 9 लोगों की मौत उस समय हो गई जब इस बरामद विस्‍फोटक के सैंपल लेने की कोशिश में उसमें विस्‍फोट हो गया।

अधिकारियों ने बताया कि श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में कल देर रात हुए एक उच्च-तीव्रता वाले विस्फोट में एक नायब तहसीलदार समेत 9 लोगों की मौत हो गई और 29 अन्य घायल हो गए। एक अधिकारी ने बताया कि विस्फोट तब हुआ जब पुलिस स्टेशन के अंदर रखे एक जब्‍त विस्फोटक में विस्फोट हो गया।

उन्होंने बताया कि विस्फोटक - संभवतः अमोनियम नाइट्रेट - हाल ही में हरियाणा के फरीदाबाद से नौगाम पुलिस स्टेशन लाया गया था। जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस द्वारा एक कथित डॉक्टरों के आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने के बाद विस्फोटक ज़ब्त किया गया था। उन्होंने बताया कि मृतकों में ज्‍यादातर पुलिसकर्मी और एफएसएल टीम के सदस्य हैं।

मृतकों में एक नायब तहसीलदार और एक स्थानीय दर्जी भी शामिल हैं, जबकि 29 अन्य घायल हैं। कुछ घायलों की हालत गंभीर है। अधिकारी के बकौल, शवों की पहचान की जा रही है क्योंकि कुछ शव पूरी तरह जल चुके हैं। विस्फोट इतना भीषण था कि कुछ शवों के अंग पुलिस स्टेशन से लगभग 100-200 मीटर दूर, आस-पास के घरों से बरामद किए गए हैं।

उन्होंने आगे बताया कि घायलों को इलाज के लिए श्रीनगर स्थित सेना के 92 बेस अस्पताल और स्किम्स सौरा में भर्ती कराया गया है, जबकि कुछ को इलाज के लिए एक स्थानीय निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिकारियों का कहना था सुरक्षा बल खोजी कुत्तों के साथ जम्मू-कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन परिसर के पास हुए विस्फोट की जांच के लिए पहुंच गए हैं।

श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर अक्षय लाबरू जम्मू-कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन के पास हुए विस्फोट में घायल हुए पीड़ितों से अस्पताल में मुलाकात की। अधिकारियों ने बताया कि यह सामग्री, जो गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल गनई के किराए के घर से बरामद 360 किलोग्राम विस्फोटक का हिस्सा है, का नमूना चल रही जांच के तहत लिया जा रहा था।

उन्होंने बताया कि विस्फोट स्थल से छह शव बरामद किए गए हैं और मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। शवों को श्रीनगर के पुलिस नियंत्रण कक्ष ले जाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि कम से कम 24 पुलिसकर्मियों और तीन नागरिकों को शहर के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

भीषण विस्फोट ने रात के सन्नाटे को भंग कर दिया और पुलिस थाने की इमारत को नुकसान पहुंचा। घायल पुलिसकर्मियों को शहर के विभिन्न अस्पतालों में ले जाया गया। लगातार हुए छोटे-छोटे विस्फोटों के कारण बम निरोधक दस्ते द्वारा तत्काल बचाव अभियान चलाना मुश्किल हो गया। बरामद किए गए कुछ विस्फोटकों को पुलिस की फोरेंसिक लैब में रखा गया है,

जबकि 360 किलोग्राम विस्फोटक का बड़ा हिस्सा पुलिस थाने में रखा गया था, जहां आतंकी मॉड्यूल का एफआईआर दर्ज किया गया था। अक्टूबर के मध्य में नौगाम के बनपोरा में दीवारों पर पुलिस और सुरक्षा बलों को धमकी भरे पोस्टर दिखाई देने के बाद पूरी साजिश का पर्दाफाश हुआ। गंभीर खतरा मानते हुए, श्रीनगर पुलिस ने 19 अक्टूबर को मामला दर्ज किया और एक समर्पित टीम का गठन किया था।

