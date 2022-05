जम्मू कश्मीर: अस्पताल ने नवजात बच्चे को मृत बताया, दफनाने के दौरान जिंदा मिला, परिजनों के आक्रोश के बाद दो कर्मचारी निलंबित

By विशाल कुमार | Published: May 24, 2022 08:03 AM

शिशु के परिजनों ने लापरवाही से नाराज होकर अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया। घटना का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों ने शिशु के परिवार के विरोध के बाद अस्पताल के दो कर्मचारियों को निलंबित कर दिया।

