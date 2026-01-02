Kishtwar News: सिलेंडर फटने से मकानों में लगी आग, 2 लोग घायल; किश्तवाड़ में तबाह हुआ लोगों का घर

Kishtwar News: जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के एक सुदूर गांव में एलपीजी सिलेंडर में विस्फोट के कारण लगी आग में पांच मकान जलकर खाक हो गए, जबकि आग बुझाने के प्रयासों में दो लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि यह घटना बृहस्पतिवार देर रात थाचना गांव की है जहां पहले एक मकान में आग लगी और उसने तेजी से अन्य घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन, पुलिस, सेना और दमकल विभाग की टीमों ने स्थानीय लोगों की मदद से आग बुझाने के लिए संयुक्त अभियान चलाया।

अधिकारियों के अनुसार, दमकल गाड़ियां तुरंत दूरस्थ क्षेत्र में भेजी गईं और आग को फैलने से रोकने के लिए आसपास के मकानों से एलपीजी सिलेंडर हटा दिए गए। अभियान की निगरानी करने वाले किश्तवाड़ के उपायुक्त पंकज शर्मा ने बताया कि कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। उन्होंने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘घटना में चार से पांच मकान पूरी तरह जलकर खाक हो गए हैं। किसी तरह की जनहानि की सूचना नहीं है। आग बुझाने के दौरान दो लोग घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया।’’

शर्मा ने बताया कि प्रभावित बस्ती में टेंट और अन्य राहत सामग्री उपलब्ध करा दी गई है तथा नुकसान का विस्तृत आकलन किया जाएगा। आग में क्षतिग्रस्त हुए मकान लियाकत मीर, बशीर अहमद, अल्फा मीर और जिब्रान मीर के बताए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता सुनील शर्मा ने कहा कि वे प्रभावित परिवारों के संपर्क में हैं और राहत उपायों पर बातचीत कर रहे हैं।

नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद सज्जाद किचलू ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात कर तत्काल सहायता सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। कांग्रेस की जम्मू-कश्मीर इकाई के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने प्रशासन से भीषण सर्दी को देखते हुए प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत, अस्थायी आश्रय और पुनर्वास उपलब्ध कराने की मांग की।

