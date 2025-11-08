Jammu-Kashmir: शरद ऋतु के मौसम में स्वर्ग से कम नहीं लगता कश्मीर, घूमने के लिए ये समय है बेस्ट

Jammu-Kashmir: जैसे ही कश्मीर में शरद ऋतु आती है, घाटी सोने और लाल रंग के एक मंत्रमुग्ध कर देने वाले मिश्रण में बदल जाती है, जिसमें गिरी हुई चिनार की पत्तियां प्रकृति की अपनी कलाकृति की तरह जमीन पर बिछ जाती हैं। श्रीनगर में, गुलदाउदी गार्डन, कश्मीर विश्वविद्यालय का नसीम बाग, निशात श्रीनगर गार्डन, शालीमार गार्डन और चिनार-लाइनेड बुलेवार्ड रोड इस मौसम के स्टार आकर्षण के रूप में उभ रहे हैं।

शहर भर के उद्यान प्रतिदिन सैकड़ों आगंतुकों को आकर्षित कर रहे हैं, जिनमें परफेक्ट शॉट का पीछा करने वाले फोटोग्राफरों से लेकर सदियों पुराने पेड़ों की छाया के नीचे आराम कर रहे परिवार तक शामिल हैं। चिनार के पत्तों का गिरना कश्मीर के क्लासिक शरद ऋतु के मौसम में एक अनूठा आकर्षण जोड़ता है।

खानयार के एक स्थानीय निवासी का कहना था कि पत्तियों को धीरे-धीरे गिरते हुए देखना सुंदर है, जिससे आसपास का वातावरण सुनहरे और लाल रंग में बदल जाता है। वे कहते थे कि "पत्तियां, दृश्य, रंग सब कुछ जादुई लगता है।"

बादामवारी और अन्य उद्यानों के साथ राजसी चिनार का घर, कश्मीर विश्वविद्यालय के नसीम बाग के पास के सुनहरे रास्ते भी आगंतुकों के लिए आकर्षण बन गए हैं।

पर्यटकों, छात्रों और स्थानीय परिवारों को तस्वीरें खिंचवाते, पत्तियों को हवा में उछालते और क्षणभंगुर मौसम की यादें कैद करते हुए देखा जा सकता है।

विश्वविद्यालय परिसर में तस्वीरें खिंचवाते हुए एक छात्र मोहम्मद शोएब कहते थे "हर साल हम इस पल का इंतजार करते हैं, चिनार के पत्तों से छनकर आने वाली सूरज की रोशनी, जिस तरह से सब कुछ चमकता है वह अद्भुत है।" शोएब का कहना था कि "कश्मीर में शरद ऋतु सिर्फ एक मौसम नहीं है, बल्कि यह एक एहसास है।"

इसी तरह, कई लोगों के लिए, साल का यह समय एक शांत आकर्षण लेकर आता है। श्रीनगर के एक अन्य छात्र का कहना था कि चिनार हमें याद दिलाते हैं कि अंत भी सुंदर हो सकता है।

उल्लेखनीय है कि जैसे ही अक्टूबर समाप्त होता है और नवंबर शुरू होता है, घाटी धीरे-धीरे सर्दियों की शांति के लिए तैयार हो जाती है। निवासी, पर्यटक और प्रकृति प्रेमी चिनार के गिरते पत्तों की सरसराहट का आनंद लेने के लिए पार्कों, बगीचों और पेड़ों से घिरे रास्तों पर इकट्ठा होते हैं।

Web Title: Jammu-Kashmir feels like heaven during the autumn season this is the best time to visit