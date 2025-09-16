Jammu-Kashmir: रेलवे की कोशिश के बाद भी कश्मीर में पड़े-पड़े सड़ रहे सेब, इस साल फल मंडियां सेब के बिना सूनी

Jammu-Kashmir: रेलवे ने कश्‍मीर की सेब की फसल को देश की मंडियों तक पहुंचाने की जो कवायद आरंभ की है वह किसी मजाक से इसलिए कम नहीं है क्‍योंकि रेलवे प्रतिदिन जितना माल कश्‍मीर से दिल्‍ली तक ढो रहा है उस तरह से पूरी फसल को कश्‍मीर से बाहर पहुंचने में सालों लग जाएंगें।

जानकारी के लिए कश्मीर में हर सीज़न में 20 लाख टन से ज़्यादा सेब का उत्पादन होता है, और इसमें से लगभग 16 लाख टन भारत भर की मंडियों के विशाल नेटवर्क के ज़रिए बेचा जाता है। एक साधारण गणना से पता चलता है कि रेलवे द्वारा 23 टन प्रतिदिन के हिसाब से, घाटी के 16 लाख टन सेबों को कश्मीर से बाहर ले जाने में लगभग 190 साल लगेंगे।

जब उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला लाइन को पूरा घोषित किया गया था, तो इसे सेब अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा बदलाव बताया गया था। विशेष माल ढुलाई गलियारे, रेफ्रिजरेटेड वैगन और पूरे भारत की मंडियों तक निर्बाध पहुँच का वादा किया गया था। लेकिन हकीकत में, इस सीज़न में रेलवे की सेब ढोने की क्षमता एक अच्छी तस्वीर के अलावा और कुछ नहीं है।

शोपियां, पुलवामा, कुलगाम और बारामुल्‍ला के उत्पादकों के लिए, यह गणित बेतुका है। कश्‍मीरी कहते थे कि हमें बताया गया था कि ट्रेनें हमारे सेब सीधे दिल्ली ले जाएँगी। लेकिन यह मज़ाक है। शोपियाँ जैसी एक मंडी में 30 मिनट में सेब की ढुलाई जितनी होती है, उससे 23 टन कम है।बशीर अहमद नामक एक उत्पादक कहते थे कि जो पहले ही देरी के कारण दो ट्रक सेब खो चुके हैं। यह सिर्फ़ एक ट्रक की ढुलाई है और फ़सल के मौसम में, कश्मीर रोज़ाना दसियों हज़ार ट्रक सेब भेजता है।

शोपियाँ में ही कश्मीर के लगभग एक-तिहाई सेब पैदा होते हैं। हर सितंबर में, इसकी मंडी पंजाब, दिल्ली और महाराष्ट्र के ट्रकों, बक्सों और खरीदारों से भर जाती है। हालाँकि, इस साल यह सिलसिला टूट गया है। ट्रक उपलब्ध न होने और रेलवे द्वारा नाममात्र की आपूर्ति की पेशकश के कारण, कमीशन एजेंटों का कहना है कि उनके पास फल भेजने का कोई तरीका नहीं है।

हरमन गाँव के एक उत्पादक वसीम अहमद बताते थे कि मंडी में लकड़ी और गत्ते के बक्सों के ढेर से पके हुए सेबों की तेज़ गंध आ रही है। उत्पादक पास में मंडरा रहे हैं, कुछ मोलभाव कर रहे हैं, कुछ मिन्नतें कर रहे हैं। "यहाँ छोड़ा गया हर बक्सा बर्बाद हुआ पैसा है। हम पूरा साल इसी बाग में बिताते हैं। अगर यह नहीं चला, तो हम क्या खाएँगे?

यह व्यवधान केवल आय का नहीं, बल्कि जीवनयापन का भी है। सेब की खेती जम्मू-कश्मीर में लगभग 35 लाख लोगों का भरण-पोषण करती है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को 17,000 करोड़ रुपये से अधिक का वार्षिक कारोबार मिलता है। यह क्षेत्र ग्रामीण जीवन के हर पहलू से जुड़ा हुआ है, स्कूल की फीस और दहेज से लेकर स्वास्थ्य व्यय और छोटे ऋणों तक।

यह समस्या केवल शोपियां तक ​​ही सीमित नहीं है। पुलवामा, कुलगाम और अनंतनाग में भी, उत्पादक एक जैसे दृश्य बताते हैं, मंडियाँ टोकरियों से भरी हैं, खरीदार माल उठाने से कतरा रहे हैं, और परिवहन की बाधाएँ दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही हैं। कश्मीर के फलों के बाग के रूप में जाने जाने वाले सोपोर में, व्यापारियों का कहना है कि आवक कम होने की वजह फसल का छोटा होना नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि किसान अपनी फसल मंडी तक ले ही नहीं जा सकते।
आर्थिक उथल-पुथल पहले से ही दिखाई दे रही है। देश की सबसे बड़ी फल मंडी, दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में कीमतों में गिरावट शुरू हो गई है, जो कश्मीर से अनियमित और देरी से आवक को दर्शाती है।

दिल्ली से आए एक खरीदार, जो आमतौर पर शोपियां से सीधे सामान मंगवाता है, ने बताया, "अगर आवक देर से होती है, तो माँग कम हो जाती है और गुणवत्ता गिर जाती है। यह सबके लिए नुकसानदेह है।"

उत्पादकों के लिए, यह तबाही का सबब बन जाता है। शोपियां फल मंडी के महासचिव शकील अहमद बताते थे कि हमारे पास 1,00,000 पेटियाँ तैयार हैं, लेकिन परिवहन के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। एक हज़ार ट्रक हाईवे पर फँसे हुए हैं और सेब अंदर ही सड़ रहे हैं।"

उन्होंने बताया कि मुगल रोड पर केवल 60 टायर वाले ट्रकों को अनुमति देने का सरकार का विकल्प बहुत कम राहत देता है। "एक छह टायर वाला ट्रक केवल 600 पेटियाँ ले जा सकता है, जबकि बड़े 10 और 14 टायर वाले ट्रक दोगुने पेटियाँ ले जा सकते हैं। और मुगल रोड दिन में केवल चार घंटे ही खुला रहता है।"

उन्होंने दावा किया कि मुगल रोड तक पहुँचने के लिए उनके पास मुश्किल से चार घंटे का समय है।

