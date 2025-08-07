Udhampur Accident: जम्मू-कश्मीर में सीआरपीएफ वाहन खाई गिरा, 3 जवानों की मौत, 15 घायल

By सुरेश एस डुग्गर | Updated: August 7, 2025 12:24 IST2025-08-07T12:20:52+5:302025-08-07T12:24:31+5:30

Udhampur Accident: जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में एक वाहन के नाले में गिरने से उसमें सवार सीआरपीएफ के तीन जवानों की मौत, 15 घायल

jammu kashmir CRPF vehicle falls into ditch in Udhampur 3 soldiers killed 15 injured | Udhampur Accident: जम्मू-कश्मीर में सीआरपीएफ वाहन खाई गिरा, 3 जवानों की मौत, 15 घायल

Udhampur Accident: जम्मू-कश्मीर में सीआरपीएफ वाहन खाई गिरा, 3 जवानों की मौत, 15 घायल

Udhampur Accident: जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले के बसंतगढ़ इलाके में गुरुवार को एक भीषण हादसा हुआा सीआरपीएफ का एक वाहन गहरी खाई में गिर गया जिससे कम से कम तीन सीआरपीएफ जवानों की मौत हो गई और 12 अन्य घायल हो गए। इनमें से कई गंभीर रूप से घायल गए।

यह हादसा बसंतगढ़ इलाके के कंडवा के पास सुबह करीब 10:30 बजे हुआ। उधमपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप भट्ट ने बताया कि पुलिस ने मौके पर पहुँचकर बचाव अभियान शुरू किया और सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। मृतकों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि वाहन कई सौ फीट नीचे लुढ़क गया, जिससे उसमें सवार कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

जम्मू-कश्मीर से आने वाले केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि उन्होंने उधमपुर के डीसी से बात की है और घायल जवानों को हर संभव मदद मुहैया कराई जा रही है। जितेंद्र सिंह सोशल मीडिया पर कहा,'उधमपुर कंडवा-बसंतगढ़ इलाके में सीआरपीएफ के एक वाहन के साथ हुई सड़क दुर्घटना की खबर सुनकर व्यथित हूँ।

वाहन में सीआरपीएफ के कई बहादुर जवान सवार थे। मैंने अभी डीसी सलोनी राय से बात की है, जो व्यक्तिगत रूप से स्थिति पर नजर रख रही हैं और मुझे अपडेट दे रही हैं। बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दिए गए। स्थानीय लोग स्वेच्छा से मदद के लिए आगे आए हैं। हर संभव मदद सुनिश्चित की जा रही है।

Web Title: jammu kashmir CRPF vehicle falls into ditch in Udhampur 3 soldiers killed 15 injured

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :UdhampurUdhampurCRPFjammu kashmirसीआरपीएफजम्मू कश्मीरसड़क दुर्घटना