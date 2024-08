J&K assembly elections 2024: चुनाव से पहले अपनी पार्टी को लगा बड़ा झटका, वरिष्ठ नेता जुनैद अजीम मट्टू ने दिया इस्तीफा

Highlights जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले अपनी पार्टी को बड़ा झटका लगा। वरिष्ठ नेता जुनैद अजीम मट्टू ने बुधवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। मट्टू ने एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से अपने इस्तीफे की घोषणा की।

J&K assembly elections 2024: जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले अपनी पार्टी को बड़ा झटका लगा। दरअसल, वरिष्ठ नेता जुनैद अजीम मट्टू ने बुधवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। मट्टू ने एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से अपने इस्तीफे की घोषणा की। उनका आश्चर्यजनक इस्तीफा पार्टी द्वारा जदीबल विधानसभा क्षेत्र से उनकी उम्मीदवारी की घोषणा के कुछ दिनों बाद आया है।

एक्स पर एक पोस्ट में मट्टू ने कहा, "यह भारी मन से और मेरे आदेश पर पूरी विनम्रता के साथ है कि मैं जम्मू-कश्मीर अपनी पार्टी से अलग होने के अपने फैसले की घोषणा करता हूं।" उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने समर्थकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया है।

It is with a heavy heart, and with all humility at my command, that I announce my decision to part ways with the J&K Apni Party.



I extend my gratitude to our President Syed Muhammad Altaf Bukhari Sahab and my colleagues and wish them well.…