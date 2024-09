Jammu & Kashmir Assembly Election 2024: भारी सुरक्षा के बीच जम्मू-कश्मीर में वोटिंग जारी, सुबह 9 बजे तक 11 फीसदी मतदान; टॉप अपडेट

Jammu & Kashmir Assembly Election 2024 LIVE Updates: जम्मू-कश्मीर में आज विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। सुबह से हो रही वोटिंग में मतदाताओं को मतदान केंद्र पहुंचना जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान कराए जा रहे हैं। राज्य में साल 2019 में अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद यह पहला चुनाव होगा, जिसने पूर्ववर्ती राज्य को विशेष दर्जा दिया था। भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) के अनुसार, 23 लाख से अधिक मतदाता 24 विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव लड़ रहे 90 निर्दलीय सहित 219 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे - जम्मू क्षेत्र के तीन जिलों में आठ और कश्मीर घाटी के चार जिलों में 16 जिले।

Jammu and Kashmir 1st phase Assembly elections: 11.11% voter turnout recorded in Jammu and Kashmir till 9 am, as per the Election Commission of India

जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव पर टॉप 10 पॉइंट

- यह पहली बार है कि जम्मू-कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में विधानसभा चुनाव होंगे। जब अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया, तो राज्य को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों में भी विभाजित कर दिया गया।

- चुनाव में राज्य का दर्जा एक प्रमुख मुद्दा है और इसकी बहाली का वादा भाजपा ने किया है - जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हैं - साथ ही कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं।

- ईसीआई ने आज 3,276 मतदान केंद्रों पर प्रक्रिया की निगरानी के लिए 14,000 मतदान कर्मचारियों को तैनात किया है। पहले चरण में 18 से 19 वर्ष की आयु के 1.23 लाख युवा, 28,309 विकलांग व्यक्ति (PwD) और 85 वर्ष से अधिक आयु के 15,774 बुजुर्ग मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के पात्र हैं।

- पहले चरण में कश्मीर क्षेत्र से प्रमुख उम्मीदवारों में पीडीपी की इल्तिजा मुफ्ती, सीपीआई (एम) के मोहम्मद यूसुफ तारिगामी और कांग्रेस के गुलाम अहमद मीर शामिल हैं। गठबंधन होने के बावजूद, एनसी और कांग्रेस ने बनिहाल, भद्रवाह और डोडा में अलग-अलग उम्मीदवार उतारे हैं। बागी एनसी नेता प्यारे लाल शर्मा इंदरवाल में स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रहे हैं, और भाजपा के बागी राकेश गोस्वामी और सूरज सिंह परिहार रामबन और पद्दर-नागसेनी से चुनाव लड़ रहे हैं।

- जम्मू क्षेत्र में पूर्व मंत्री सज्जाद किचलू (एनसी) और विकार रसूल वानी (कांग्रेस), साथ ही सुनील शर्मा (भाजपा) और गुलाम मोहम्मद सरूरी (स्वतंत्र) प्रमुख उम्मीदवार हैं।

- जम्मू-कश्मीर में पहले चरण के मतदान के लिए 35,000 से अधिक कश्मीरी पंडित मतदान करेंगे।

#WATCH | Jammu and Kashmir: Female voters show their inked fingers after casting votes for the 1st phase of Assembly elections at an all-women polling station in Kishtwar Assembly Constituency.



BJP has fielded Shagun Parihar, JKNC has fielded Sajjad Ahmed Kichloo and PDP has…