Jammu and Kashmir: दो दिन में तीन घटनाएं, अब जम्मू संभाग में ड्रोन से दहशत का माहौल

जम्मू: प्रदेश में गणतंत्र दिवस के करीब आते ही जम्मू में विध्वंसकारी तत्वों द्वारा जो ड्रोन ड्रोन का खेल आरंभ किया गया है उससे दहशत का माहौल है। दो दिनों मंे ऐसी तीन घटनाएं यह शंका पैदा करती हैं कि ये तत्व गणतंत्र दिवस पर कुछ बड़ा करने के मंसूबे लिए हुए हैं।

आज भी जम्मू के गोरखा नगर इलाके में उस समय दहशत फैल गई जब स्थानीय लोगों ने पुलिस स्टेशन बाग-ए-बाहु के अधिकार क्षेत्र के तहत एक नाले के पास एक संदिग्ध वस्तु पड़ी देखी, जिसमें ड्रोन होने का संदेह था।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि देखे जाने के बाद निवासियों ने तुरंत स्थानीय पुलिस को सतर्क कर दिया। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना बाग-ए-बाहु की पुलिस टीमें मौके पर पहुंचीं और संदिग्ध वस्तु को सुरक्षित कर लिया। वस्तु की प्रकृति और उत्पत्ति का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच के लिए उसे कब्जे में ले लिया गया है। उन्होंने कहा कि आगे की जांच जारी है

जबकि कल अधिकारियों ने बताया था कि सुरक्षा बलों ने जम्मू बार्डर से लगते सांबा इलाके में संदिग्ध ड्रोन गतिविधि के बाद सांबा जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास पलूरा गांव से हथियारों और गोला-बारूद का जखीरा बरामद करने के बाद एक बड़ी सफलता हासिल की।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कल देर रात स्थानीय निवासियों ने एक ड्रोन को लगभग दो मिनट तक इलाके में मंडराते देखा और तुरंत सुरक्षा बलों को सूचित किया। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने आसपास के क्षेत्र में संयुक्त तलाशी अभियान चलाया।

उन्होंने बताया कि ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने दो पिस्तौल, एक हथगोला, तीन मैगजीन और पिस्तौल की करीब 16 गोलियां बरामद कीं। इस बरामदगी को क्षेत्र में हथियारों की तस्करी के संभावित आतंक से जुड़े प्रयास को विफल करने के रूप में देखा जा रहा है।

ड्रोन ड्रोन का खेल यहीं समाप्त नहीं हुआ है बल्कि अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बलों ने एक संदिग्ध नैनो ड्रोन भी बरामद किया है जो जम्मू जिले के सीमावर्ती इलाके में पड़ा हुआ पाया गया था।

उन्होंने बताया कि यह बरामदगी एक स्थानीय निवासी द्वारा दी गई जानकारी पर गुरुवार रात को आरएस पुरा के चकरोई के सीमावर्ती इलाके से की गई। अधिकारियों ने बताया कि इस संबंध में जांच शुरू कर दी गई है।

