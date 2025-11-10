जम्‍मू: जम्‍मू कश्‍मीरके दो विधानसभा क्षेत्रों - नगरोटा और बडगाम में किस्‍मत आजमा रहे 27 उम्‍मीदवारों की किसमत का फैसला कल होने जा रहा है। दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में कुल 27 उम्मीदवार मैदान में हैं - बडगाम में 17 और नगरोटा में 10 उम्‍मीदवार मैदान में हैं। बडगाम में 1.26 लाख और नगरोटा में 97,893 मतदाता मतदान करने के पात्र हैं।

बडगाम सीट से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के इस्तीफे के कारण उपचुनाव जरूरी हो गया था, जिसे उन्होंने 2024 के विधानसभा चुनावों में गंदरबल बरकरार रखने के बाद खाली कर दिया था, और भाजपा के दिग्गज नेता देवेंद्र सिंह राणा की मृत्यु के कारण, जो नगरोटा से फिर से चुने गए थे।

बडगाम में नेकां के भीतर दरार के बाद मुकाबले ने दिलचस्प मोड़ ले लिया है। नेकां सांसद और बडगाम के पूर्व विधायक आगा सैयद रुहुल्लाह ने नेतृत्व के साथ मतभेदों का हवाला देते हुए नेकां के उम्मीदवार आगा सैयद महमूद के लिए प्रचार करने से इनकार कर दिया है।

मुख्‍यमंत्री उमर और उनके सलाहकार नासिर असलम वानी महमूद के साथ एक रोड शो में शामिल हुए, जो चुनाव प्रचार के आखिरी दिन निर्वाचन क्षेत्र के कई इलाकों से गुजरा, और मतदाताओं से निरंतरता और विकास का समर्थन करने का आग्रह किया।

मुख्‍यमंत्री उमर ने ओमपोरा में एक सड़क किनारे बैठक में कहा कि मैंने ओमपोरा की आवाज सुनी है। बिजली की समस्याओं को ठीक किया जा रहा है, और ओमपोरा की सड़क को अब एनएच-44ए घोषित किया गया है। साथ मिलकर, हम सिर्फ वादे नहीं, बल्कि वास्तविक बदलाव ला रहे हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी अपनी पार्टी के उम्मीदवार आगा सैयद मुंतजिर के समर्थन में रोड शो किया। उन्होंने एक सभा में कहा कि बडगाम ने 1977 से नेशनल कांफ्रेंस को वोट दिया है। उन्होंने दशकों तक शासन किया, लेकिन उन्होंने क्या किया? यह बदलाव का समय है। पीडीपी को एक मौका देने का समय है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने भी अपने उम्मीदवार आगा सैयद मोहसिन के लिए आक्रामक प्रचार किया, विपक्ष के नेता (एलओपी) सुनील शर्मा सहित वरिष्ठ नेताओं ने पूरे बडगाम में प्रचार किया। आम आदमी पार्टी ने दीबा खान को मैदान में उतारा, जबकि अवामी इत्तेहाद पार्टी के नजीर अहमद खान और मुंतजिर मोहिउद्दीन और मुहम्मद मकबूल भट सहित कई निर्दलीय उम्मीदवारों ने मुकाबले को बहुकोणीय बना दिया है।

बडगाम को लंबे समय से नेकां का गढ़ माना जाता है, जिसका प्रतिनिधित्व उमर अब्दुल्ला की 2024 की जीत से पहले तीन बार सैयद आगा रूहुल्लाह ने किया था। हालांकि, नेकां के भीतर असंतोष और कई प्रमुख उम्मीदवारों के प्रवेश ने इस उपचुनाव को मध्य कश्मीर में पार्टी की ताकत का एक महत्वपूर्ण परीक्षण बना दिया है।

नगरोटा में, सभी 10 उम्मीदवारों द्वारा समर्थन के लिए अंतिम प्रयास करने के साथ ही अभियान समाप्त हो गया। यह मुकाबला भाजपा की देवयानी राणा, नेकां की शमीम बेगम और जेएंडके नेशनल पैंथर्स पार्टी (जेकेएनपीपी) के अध्यक्ष हर्ष देव सिंह के बीच त्रिकोणीय लड़ाई के रूप में आकार ले रहा है।

भाजपा के अभियान का नेतृत्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, जम्मू-कश्मीर भाजपा अध्यक्ष सत शर्मा और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने किया, जिन्होंने पूरे निर्वाचन क्षेत्र में कई रैलियां कीं। दिवंगत देवेंदर सिंह राणा की बेटी देवयानी राणा ने कहा कि उनकी राजनीतिक यात्रा उनके पिता के "प्रगतिशील नगरोटा" के दृष्टिकोण से प्रेरित थी।

उन्होंने कहा कि यह चुनाव सिर्फ राजनीति के बारे में नहीं है; यह विश्वास और सेवा के बारे में है। मैं समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए खुद को समर्पित करूंगी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और वरिष्ठ एनसी नेताओं द्वारा समर्थित नेकां उम्मीदवार शमीम बेगम ने मतदाताओं से नेकां सरकार द्वारा शुरू की गई "विकासात्मक विरासत" को जारी रखने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि हम उस विरासत को आगे बढ़ाएंगे और सार्वजनिक सेवाओं और सशक्तिकरण को मजबूत करेंगे। इस बीच, हर्ष देव सिंह ने जवाबदेह शासन और वास्तविक प्रगति का वादा करते हुए मतदाताओं से "भावनाओं के बजाय योग्यता को चुनने" की अपील की।

1996 के बाद से, नगरोटा ने नेकां और भाजपा के बीच बारी-बारी से चुनाव लड़ा है, जिसमें भाजपा ने तीन बार (2002, 2008 और 2024) जीत हासिल की है और नेकां ने दो बार (1996 और 2014) जीत हासिल की है। दोनों निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान मंगलवार, 11 नवंबर को होगा और मतगणना 14 नवंबर को होगी।

