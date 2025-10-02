जम्मू-कश्मीर राज्यसभा सीट चुनावः  कांग्रेस की नजर सीट पर, एनसी से बात करेंगे दिग्विजय सिंह

October 2, 2025

Jammu and Kashmir Rajya Sabha seat election: सत्तारूढ़ गठबंधन के 53 सदस्य हैं, जबकि भाजपा के 28 सदस्य हैं। गैर-भाजपा विपक्षी गुट में सात विधायक शामिल हैं, पीडीपी के तीन, पीसी और आप के एक-एक और दो निर्दलीय हैं।

Highlightsनेशनल कांफ्रेंस अध्यक्ष डा फारूक अब्दुल्ला या मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात कर सकते हैं।कांग्रेस-नेकां गठबंधन साझेदारी के कामकाज की निगरानी और उससे संबंधित चर्चाओं में शामिल होने का काम सौंपा था।प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) अध्यक्ष तारिक हामिद कर्रा के साथ मिलकर काम करने का भी निर्देश दिया गया।

जम्मूः कांग्रेस पार्टी 24 अक्टूबर को होने वाले चुनाव में चार राज्यसभा सीटों में से एक पर अपना दावा पेश कर सकती है। वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह इस मामले पर गठबंधन सहयोगी नेशनल कांफ्रेंस (नेकां) के साथ बातचीत शुरू करने वाले हैं। नई दिल्ली के शीर्ष कांग्रेस नेताओं ने बताया कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंहराज्यसभा चुनाव में पार्टी के लिए एक सीट मांग सकते हैं। उन्होंने कहा कि वह औपचारिक रूप से नेशनल कांफ्रेंस के साथ इस मुद्दे पर बात करेंगे। सूत्रों के बकौल, सिंह इस मुद्दे पर नेशनल कांफ्रेंस अध्यक्ष डा फारूक अब्दुल्ला या मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात कर सकते हैं।

जानकारी के लिए इस साल अप्रैल में कांग्रेस आलाकमान ने सिंह को जम्मू कश्मीर में कांग्रेस-नेकां गठबंधन साझेदारी के कामकाज की निगरानी और उससे संबंधित चर्चाओं में शामिल होने का काम सौंपा था। उन्हें इन मामलों पर जम्मू कश्मीर प्रभारी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) अध्यक्ष तारिक हामिद कर्रा के साथ मिलकर काम करने का भी निर्देश दिया गया।

आगामी राज्यसभा चुनावों में, नेकां-कांग्रेस गठबंधन चार में से तीन सीटें आसानी से जीत सकता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शेष सीटें जीतने की मजबूत स्थिति में है। वर्तमान सदन में, सत्तारूढ़ गठबंधन के 53 सदस्य हैं, जबकि भाजपा के 28 सदस्य हैं। गैर-भाजपा विपक्षी गुट में सात विधायक शामिल हैं, पीडीपी के तीन, पीसी और आप के एक-एक और दो निर्दलीय हैं।

