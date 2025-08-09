Jammu-Kashmir: किश्तवाड़ में आतंकी तंत्र पर कार्रवाई, 26 घरों में ताबड़तोड़ तलाशी
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 9, 2025
Jammu-Kashmir:किश्तवाड़ में 25 से ज़्यादा ठिकानों पर छापे मारे गए, जिनमें सबसे लंबे समय तक ज़िंदा रहे हिज़्बुल कमांडर जहाँगीर सरूरी का घर भी शामिल है।
Jammu-Kashmir: जम्मू-कश्मीर पुलिस ने किश्तवाड़ जिले में आतंकी तंत्र के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए शनिवार को हिज्बुल मुजाहिदीन के आतंकवादी मोहम्मद अमीन भट उर्फ ‘‘जहांगीर सरूरी’’ के घर समेत 26 घरों की तलाशी ली। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
अधिकारियों ने बताया कि भट के अलावा जिन घरों की तलाशी ली गई उनमें अधिकतर पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से सक्रिय आतंकवादियों एवं सीमा पार से हथियारों और गोला-बारूद की तस्करी करने वाले आतंकवादियों के घर शामिल हैं।
#WATCH | Jammu and Kashmir Police conducted raids in District Kishtwar at the residences of Pakistan-based terror operatives: DySP HQ Kishtwar— ANI (@ANI) August 9, 2025
(Visuals deferred by unspecified time; no live operational details disclosed) pic.twitter.com/ehKnYimIcP
इससे एक दिन पहले इसी तरह की छापेमारी किश्तवाड़ के पड़ोसी जिले डोडा में 15 स्थानों पर की गई थी। अधिकारियों ने बताया कि विभिन्न पुलिस टीम ने किश्तवाड़ जिले में 26 स्थानों पर तलाशी ली। जिन स्थानों पर छापेमारी की गई उनमें भट का घर भी शामिल है।
वह 1990 के दशक में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन हिज्बुल मुजाहिदीन में शामिल हुआ था और उसे सबसे लंबे समय तक जिंदा आतंकवादी माना जाता है।