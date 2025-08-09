Jammu-Kashmir: किश्तवाड़ में आतंकी तंत्र पर कार्रवाई, 26 घरों में ताबड़तोड़ तलाशी

August 9, 2025

Jammu-Kashmir:किश्तवाड़ में 25 से ज़्यादा ठिकानों पर छापे मारे गए, जिनमें सबसे लंबे समय तक ज़िंदा रहे हिज़्बुल कमांडर जहाँगीर सरूरी का घर भी शामिल है।

Jammu-Kashmir: जम्मू-कश्मीर पुलिस ने किश्तवाड़ जिले में आतंकी तंत्र के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए शनिवार को हिज्बुल मुजाहिदीन के आतंकवादी मोहम्मद अमीन भट उर्फ ‘‘जहांगीर सरूरी’’ के घर समेत 26 घरों की तलाशी ली। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि भट के अलावा जिन घरों की तलाशी ली गई उनमें अधिकतर पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से सक्रिय आतंकवादियों एवं सीमा पार से हथियारों और गोला-बारूद की तस्करी करने वाले आतंकवादियों के घर शामिल हैं।

इससे एक दिन पहले इसी तरह की छापेमारी किश्तवाड़ के पड़ोसी जिले डोडा में 15 स्थानों पर की गई थी। अधिकारियों ने बताया कि विभिन्न पुलिस टीम ने किश्तवाड़ जिले में 26 स्थानों पर तलाशी ली। जिन स्थानों पर छापेमारी की गई उनमें भट का घर भी शामिल है।

वह 1990 के दशक में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन हिज्बुल मुजाहिदीन में शामिल हुआ था और उसे सबसे लंबे समय तक जिंदा आतंकवादी माना जाता है। 

