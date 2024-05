Akhnoor Bus Accident: कुरुक्षेत्र से तीर्थ यात्रियों को ले जा रही बस खाई में गिरी, 21 की मौत, कई घायल, राष्ट्रपति ने जताया शोक

Highlights बस करीब 150 फीट गहरी खाई में जा गिरी कुल 21 लोगों की मौत हो गई है और कई अन्य घायल हो गए हैं उन्होंने बताया कि दुर्घटना जिले के चोकी चोरा क्षेत्र में तंगली मोड़ पर हुई

Akhnoor Bus Accident: रियासी में स्थित शिवखोड़ी धाम जा रहे यूपी के श्रद्धालुओं की यात्री बस जम्‍मू के अखनूर में गहरी खाई में गिरने से 21 लोगों की मौत हो गई। 69 के करीब जख्‍मी गंभीर हालत में हैं। जम्मू-कश्मीर के परिवहन आयुक्त राजिंदर सिंह तारा ने जानकारी दी है कि गुरुवार को जम्मू जिले में तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक बस के सड़क से फिसलकर खाई में गिर गई। उन्होंने बताया कि दुर्घटना जिले के चोकी चोरा क्षेत्र में तंगली मोड़ पर हुई। बस करीब 150 फीट गहरी खाई में जा गिरी।

उन्होंने बताया कि वाहन हरियाणा के कुरुक्षेत्र से तीर्थयात्रियों को लेकर जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले के शिव खोरी इलाके जा रहा था। इससे पहले अधिकारियों ने बताया था कि दुर्घटना राजौरी जिले में हुई। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान शुरू किया गया है और घायलों को अखनूर अस्पताल और जम्मू के सरकारी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

घटना पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट किया, "जम्मू के पास अखनूर में हुई बस दुर्घटना में लोगों की मौत के बारे में जानकर मुझे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं।"

Pained beyond words to learn about the loss of lives in a bus accident in Akhnoor near Jammu. My deepest condolences to the bereaved families. I wish speedy recovery of the injured.