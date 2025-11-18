Jammu-Kashmir: कश्मीर में जैश-दुख्तरान-ए-मिल्लत में महिलाओं की भर्ती की बड़ी साज़िश का भंडाफोड़, ताबड़तोड़ छापेमारी जारी

Jammu and Kashmir: काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने मंगलवार सुबह-सुबह घाटी में कई जगहों पर, जिसमें श्रीनगर, अनंतनाग और कुलगाम शामिल हैं, एक नई टेरर-रिक्रूटमेंट जांच के सिलसिले में कोऑर्डिनेटेड सर्च शुरू की।

ऑफिशियल सूत्रों ने बताया कि ये छापे एक नए रजिस्टर्ड केस से जुड़े हैं, जिसमें कुछ लोगों पर टेररिज्म को बढ़ावा देने, मिलिटेंट हिंसा को बढ़ा-चढ़ाकर बताने और टेरर रैंक में भर्ती के लिए महिलाओं को रेडिकलाइज करने की कोशिश करने का आरोप है।

सूत्रों ने बताया कि श्रीनगर के शिरीन बाग में सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के अंदर भी सर्च चल रही है। यह ऑपरेशन कोर्ट से जारी सर्च वारंट के तहत किया जा रहा है।

अधिकारियों ने बताया कि काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने आज कश्मीर घाटी में कई जगहों पर जो छापे मारे, वे “आतंकवाद, आतंकवादियों का महिमामंडन और आतंकवादी रैंक में भर्ती के मकसद से कट्टरपंथ में शामिल लोगों” के खिलाफ एक मामले से जुड़े हैं।

अधिकारियों ने बताया कि तलाशी के लिए सही कोर्ट से सर्च वारंट भी मिला था। सूत्रों ने बताया कि काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने मंगलवार को घाटी में कई जगहों पर नए सिरे से तलाशी ली। यह एक नए रजिस्टर्ड मामले का हिस्सा है, जिसमें “आतंकवाद, आतंकवादियों का महिमामंडन और आतंकवादी रैंक में भर्ती के मकसद से कट्टरपंथ में शामिल लोगों” को टारगेट किया गया था। ये छापेमारी श्रीनगर, अनंतनाग और कुलगाम में की गई।

सूत्रों ने कहा कि यह ऑपरेशन कट्टरपंथी सोच को बढ़ावा देने वाले और भर्ती में मदद करने वाले नेटवर्क पर कड़ी कार्रवाई का हिस्सा है।

हालांकि अधिकारियों ने साफ किया है कि चल रही तलाशी का हाल ही में सामने आए “व्हाइट-कॉलर” टेरर मॉड्यूल या दिल्ली ब्लास्ट केस से कोई लेना-देना नहीं है।

बरामदगी और संभावित गिरफ़्तारियों के बारे में और जानकारी का इंतजार है क्योंकि जब यह रिपोर्ट फाइल की गई थी तब छापेमारी ऑपरेशन अभी भी चल रहा था।

Web Title: Jammu and Kashmir Major conspiracy to recruit women into Jaish-e-Millat in Kashmir busted raids underway