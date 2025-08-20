Jammu and Kashmir: बादल फटने से मची तबाही से उभर रहा जम्मू-कश्मीर, फिर से जीवन सामान्य करने की कोशिश

Jammu and Kashmir: जम्मू कश्मीर हिमालय में बादल फटने की घटनाओं के प्रति सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में से एक के रूप में उभर रहा है। विशेषज्ञ इस घटना के लिए प्राकृतिक स्थलाकृति, जलवायु परिस्थितियों और पर्यावरण पर मानव-जनित दबावों के मिश्रण को जिम्मेदार मानते हैं। पत्रकारों से बात करते हुए, एसपी कालेज श्रीनगर में पर्यावरण विज्ञान के सहायक प्रोफेसर डा सुहैब ए बंड ने बताया कि पश्चिमी हिमालय में स्थित होने के कारण यह केंद्र शासित प्रदेश ऐसी चरम मौसम घटनाओं के लिए अत्यधिक संवेदनशील है।

उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर अपनी अनूठी स्थलाकृति और जलवायु परिस्थितियों के कारण बादल फटने के लिए अत्यधिक संवेदनशील है। यह क्षेत्र पश्चिमी हिमालय में स्थित है, जहां खड़ी पहाड़ी ढलानें, गहरी घाटियां और अचानक ऊंचाई के ढाल संवहनी गतिविधि को तीव्र करते हैं।

वे कहते थे कि बादल फटने की घटनाएं तब होती हैं जब भारतीय मैदानों से आने वाली गर्म, नमी से भरी मानसूनी हवाएं ठंडी हिमालयी वायुराशियों से टकराती हैं, जिसके परिणामस्वरूप थोड़े समय के भीतर स्थानीयकृत, उच्च-तीव्रता वाली वर्षा होती है।

वैज्ञानिक अध्ययनों से संकेत मिलता है कि पिछले दो दशकों में जम्मू कश्मीर में ऐसी घटनाओं की आवृत्ति में वृद्धि देखी गई है। उन्होंने आगे कहा कि मानवीय हस्तक्षेप ने इन प्राकृतिक घटनाओं के प्रभाव को और बदतर बना दिया है। बंड के बकौल, अनियमित वनों की कटाई, बेतरतीब शहरीकरण, सड़कों का चौड़ीकरण और बाढ़ के मैदानों पर अतिक्रमण ढलानों को अस्थिर करते हैं और मिट्टी की प्राकृतिक अवशोषण क्षमता को कम करते हैं।

इससे अचानक बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने से होने वाली तबाही बढ़ जाती है। उन्होंने आगे कहा कि मानवजनित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन से प्रेरित जलवायु परिवर्तन, वर्षा के पैटर्न को और बदल देता है, जिससे चरम मौसम की घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है।

जबकि एक अन्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए, पर्यावरण विशेषज्ञ डा मुदासिर नजीर बताते थे कि कैसे हिमालयी भूभाग स्वयं एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। उनका कहना था कि हिमालय की ऊंची पर्वतमालाएं अक्सर बादलों को ऊपर से गुजरने से रोकती हैं। इसके बजाय, वे वापस परावर्तित हो जाते हैं और ढलानों पर परत दर परत जमा होने लगते हैं। नमी के उच्च स्तर के कारण, जमा हुआ बादल अंततः इतना भारी हो जाता है कि वायुमंडल में निलंबित नहीं रह पाता।

डा नजीर कहते थे कि जब यह गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव का प्रतिरोध नहीं कर पाता, तो यह अचानक फट जाता है और एक स्थानीय क्षेत्र में भारी वर्षा करता है। उनका कहना था कि इस प्रक्रिया को प्रमाणित करने के लिए और अधिक प्रायोगिक अध्ययन चल रहे हैं।

दोनों विशेषज्ञों ने कहा कि हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र में बादल फटना स्वाभाविक है, लेकिन अनियंत्रित मानवीय गतिविधियों और बदलते जलवायु रुझानों के कारण इनकी आवृत्ति और विनाश में वृद्धि हुई है। उन्होंने जान-माल के नुकसान को कम करने के लिए कड़े पर्यावरणीय नियमों, उचित भूमि-उपयोग योजना और पूर्व चेतावनी प्रणालियों में निवेश का आह्वान किया।

आंकड़ों के अनुसार, 2010 से 2022 के बीच जम्मू कश्मीर में लगभग 168 बादल फटने की घटनाएं दर्ज की गई हैं, और जलवायु परिवर्तन के कारण आने वाले वर्षों में इनकी संख्या बढ़ने की उम्मीद है। जबकि जाता घटनाओं में किश्तवाड़ और कठुआ जिलों में हाल ही में बादल फटने से कम से कम 77 लोगों की जान चली गई है।

