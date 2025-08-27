Jammu And Kashmir Flash Floods: जम्मू के बाद कश्‍मीर में भी बाढ़?, दर्जनों घर और गलियां जलमग्न, जेहलम का पानी कुर्सु राजबाग की गलियों में घुसा

Jammu And Kashmir Flash Floods: स्थानीय लोगों ने शिकायत की कि बार-बार अनुरोध के बावजूद, उनके इलाके में कोई भी निवारक उपाय नहीं किए गए हैं।

Highlightsलोग डरे हुए हैं, कई लोगों ने अपना जरूरी सामान ऊपरी मंजि‍ल पर रख लिया है।निवासी ने बताया कि लोग स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं।समूह का कहना था कि अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए।

Jammu And Kashmir Flash Floods: जम्‍मू के बाद कश्‍मीर में भी बाढ़ आ गई है। बुधवार को श्रीनगर के कुर्सु राजबाग में जेहलम नदी का पानी रिहायशी इलाकों में घुसने और गलियां और अंदरूनी गलियां जलमग्न होने के बाद निवासियों में दहशत फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सुबह पानी का स्तर तेजी से बढ़ने लगा, जिससे वे चिंतित हो गए। राजबाग के एक स्थानीय निवासी गुलाम अहमद ने बताया कि गलियांपहले ही जलमग्न हो चुकी हैं। पानी अब हमारे आंगन तक पहुंच गया है और घरों में घुस रहा है। लोग डरे हुए हैं, कई लोगों ने अपना जरूरी सामान ऊपरी मंजि‍ल पर रख लिया है।

एक अन्य निवासी ने बताया कि लोग स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्‍यादा प्रभावित हैं। सभी को 2014 की बाढ़ के दोबारा आने का डर है। स्थानीय लोगों ने शिकायत की कि बार-बार अनुरोध के बावजूद, उनके इलाके में कोई भी निवारक उपाय नहीं किए गए हैं। निवासियों के एक समूह का कहना था कि अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए।

तुरंत कुछ किया जाना चाहिए। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारियों ने पहले कहा था कि वे स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और संवेदनशील स्थानों पर टीमें तैनात कर दी हैं। एक अधिकारी के बकौल, लोगों को सतर्क रहने और सलाह का पालन करने की सलाह दी जाती है। किसी भी बड़े हादसे को रोकने के लिए उपाय किए जा रहे हैं।

