Encounter in Kishtwar: सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी, तलाशी अभियान शुरू

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 5, 2025 09:40 IST2025-11-05T09:40:21+5:302025-11-05T09:40:24+5:30

Encounter in Kishtwar: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में बुधवार को आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी हुई।

Encounter in Kishtwar: जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में बुधवार को आतंकवादियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। व्हाइट नाइट कोर ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘आज सुबह जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ समन्वय में शुरू किए गए एक खुफिया आधारित अभियान में व्हाइट नाइट कोर के सतर्क सैनिकों का छत्रू सामान्य क्षेत्र में आतंकवादियों से आमना-सामना हुआ।’’ इसमें कहा गया, ‘‘अभियान अभी जारी है।’’ 

