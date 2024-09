J&K Assembly Election 2024: राहुल गांधी बोले- "जो पहले नरेंद्र मोदी थे वो नरेंद्र मोदी आज नहीं बचे हैं, पहले जो...", देखें वीडियो

Highlights कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि भाजपा और आरएसएस जम्मू-कश्मीर में केवल नफरत और हिंसा फैलाते हैं। पुंछ के सुरनकोट सीट पर 25 सितंबर को मतदान होगा और आज प्रचार का आखिरी दिन है। यह पहली बार था जब राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए सुरनकोट आए थे।

J&K Assembly Election 2024: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए जम्मू-कश्मीर में पुंछ के सुरनकोट में पार्टी उम्मीदवार के लिए प्रचार किया। उन्होंने सुरनकोट के स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक बड़ी रैली को संबोधित किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि वह पहले जैसे नहीं थे और उनका आत्मविश्वास अब खत्म हो गया है।

रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, "साफ दिखता है कि जो पहले नरेंद्र मोदी थे वो नरेंद्र मोदी आज नहीं बचे हैं। विपक्ष जो भी कराना चाहता है, हम करवाते हैं। वे एक कानून लाते हैं लेकिन जब हम उसके खिलाफ डटकर खड़े होते हैं तो कानून पारित नहीं होता और वे नया कानून ले आते हैं। पहले जो आत्मविश्वास था वह अब खत्म हो गया है। हमने नरेंद्र मोदी के मनोविज्ञान को तोड़ दिया है।"

#WATCH | Poonch, J&K: Congress leader & LoP in Lok Sabha Rahul Gandhi says, "...'Saaf dikhta hai ki jo voh phele Narendra Modi the voh Narendra Modi aaj nahin bacha hai'. Whatever the opposition wants them to do, we get it done. They bring a law but when we stand strong against… pic.twitter.com/fBzeCATWzH — ANI (@ANI) September 23, 2024

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि भाजपा और आरएसएस जम्मू-कश्मीर में केवल नफरत और हिंसा फैलाते हैं। उन्होंने कहा, "भाजपा-आरएसएस ने जम्मू-कश्मीर और अन्य राज्यों में केवल नफरत और हिंसा फैलाई है...वे केवल नफरत फैलाना जानते हैं और उनकी राजनीति नफरत की है। आप सभी जानते हैं कि नफरत को नफरत देकर नहीं बल्कि प्यार से खत्म किया जा सकता है।"

#WATCH | Poonch, J&K: Congress leader & LoP in Lok Sabha Rahul Gandhi says, "BJP-RSS only spread hate and violence in J&K and other states...All they know is to spread hate and their politics is of hatred. You all know that hatred cannot be eliminated by giving hate but by… pic.twitter.com/H6yKNOhw6R — ANI (@ANI) September 23, 2024

इस सीट पर 25 सितंबर को मतदान होगा और आज प्रचार का आखिरी दिन है। राहुल ने पार्टी उम्मीदवार शाहनवाज चौधरी के लिए प्रचार किया। उनकी रैली मूल रूप से सुबह 9:30 बजे के लिए निर्धारित थी, हालांकि, इसे पुनर्निर्धारित किया गया था। यह पहली बार था जब राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए सुरनकोट आए थे।

#WATCH | Poonch, J&K: Congress leader & LoP in Lok Sabha Rahul Gandhi says, "In India, a Union Territory (UT) has been changed to a state. Two parts of a state have also been done...But for the first time in the history of India, a state has been changed to UT here. Your… pic.twitter.com/TFDkaPX4Z7 — ANI (@ANI) September 23, 2024

सुरनकोट में करीबी मुकाबला होने की उम्मीद है, जहां शाहनवाज चौधरी गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में मैदान में हैं, जबकि उनके मुख्य प्रतिद्वंद्वी भाजपा उम्मीदवार मुश्ताक बुखारी हैं। इसके अलावा निर्दलीय उम्मीदवार मोहम्मद अकरम चौधरी भी मैदान में हैं, जो पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे और अब टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं।

