Jammu and Kashmir: पुंछ में गोला-बारूद से भरा बैग बरामद, ड्रोन के जरिए गिराया गया बैग; जांच में जुटी सेना

Jammu and Kashmir: जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में भारत-पाकिस्तान सीमा के पास बृहस्पतिवार को सेना ने गोला-बारुद और आईईडी की एक खेप बरामद की। आशंका है कि यह खेप ड्रोन से गिराई गई थी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि यह खेप सुबह के समय खारी गांव के चक्कन दा बाग इलाके में रंगर नाला और पुंछ नदी के बीच गिराई गई थी।

अधिकारियों ने बताया कि निरीक्षण के दौरान सेना के जवानों को गोला-बारूद से भरा एक बैग और एक पीला टिफिन बॉक्स मिला, जिसमें करीब दो किलोग्राम आईईडी था।

🚨🔴Pakistani drone dropped suspected IED and ammunition, which was later recovered by alert security forces....Poonch, J&K pic.twitter.com/21YE5phy4U — THE UNKNOWN MAN (@Theunk13) January 1, 2026

अधिकारियों ने बताया कि बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया गया और उन्होंने नियंत्रित विस्फोट के जरिये आईईडी को निष्क्रिय कर दिया। भारतीय सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और विशेष अभियान समूह की संयुक्त टीमों ने इलाके में तलाश अभियान शुरू कर दिया है।

