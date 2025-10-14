Jammu-Kashmir: कुपवाड़ा में LoC पर 2 आतंकी ढेर, घुसपैठ की कोशिश नाकाम; सर्च ऑपरेशन जारी
By सुरेश एस डुग्गर | Updated: October 14, 2025 08:28 IST2025-10-14T08:27:55+5:302025-10-14T08:28:28+5:30
Jammu-Kashmir: सेना ने एलओसी पर घुसपैठ का प्रयास करने वाले दो पाक परस्त आतंकियों को ढेर कर दिया है। अन्य घुसपैठियों के साथ अंतिम समाचार मिलने तक मुठभेड़ जारी थी। रक्षा अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार सुबह उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा अर्थात एलओसी पर संदिग्ध गतिविधि के बाद सुरक्षा बलों द्वारा की गई गोलीबारी में दो आतंकवादी मारे गए।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने को बताया कि सुबह उस समय गोलीबारी शुरू हुई जब सैनिकों ने सीमा पर तारबंदी के पास हलचल देखी। अधिकारी ने बताया कि आतंकवादी गोलीबारी कर रहे थे और इस मुठभेड़ में दोनों को मार गिराया गया।
उन्होंने आगे कहा कि किसी और घुसपैठिए की मौजूदगी की संभावना को खत्म करने के लिए इलाके में व्यापक तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।
अधिकारी ने कहा, "अभियान अभी भी जारी है और विस्तृत जानकारी बाद में दी जाएगी।" हालांकि एक अन्य खबर के मुताबिक, कुछ घुसपैठियों के साथ सैनिकों की मुठभेड़ जारी थी।