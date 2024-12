VIDEO: जामिया मिलिया के छात्रों ने CAA विरोधी प्रदर्शन के 5 साल पूरे होने का जश्न मनाया, लगे इस्लामिक और 'आजादी' के नारे

Highlights यह घटना बीते रविवार (15 दिसंबर) की है, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं वामपंथी छात्र संगठन AISA और NSUI ने 5 CAA विरोधी प्रदर्शनों के 5 साल पूरे होने पर एक कार्यक्रम आयोजित किया था इस दौरान छात्रों ने कथित रूप से "तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह" और "हम क्या चाहते हैं? आज़ादी" जैसे नारे लगाए

नई दिल्ली: बीते रविवार को वामपंथी छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) और नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) ने दिल्ली के अल्पसंख्यक संस्थान जामिया मिलिया इस्लामिया में CAA विरोधी प्रदर्शनों के पांच साल पूरे होने पर एक कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले छात्रों ने कथित रूप से "तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह" और "हम क्या चाहते हैं? आज़ादी" जैसे नारे लगाए। उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की भी आलोचना की और संकेत दिया कि देश 2019 में जो कुछ हुआ उसे कभी नहीं भूलेगा।

रिपोर्टों के अनुसार, केंद्र द्वारा वित्तपोषित संस्थान जो वर्ष 2019 में CAA विरोधी प्रदर्शनों का केंद्र रहा था, जिसमें 50 से अधिक लोगों की जान चली गई और लगभग 100 लोग घायल हो गए, वहां के छात्रों ने प्रशासन को धमकी भी दी। जैसे ही परिसर में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, कॉलेज प्रशासन ने कैंटीन और लाइब्रेरी बंद कर दी और कक्षाएं निलंबित कर दीं। हालाँकि, इस कदम से प्रदर्शनकारी छात्र भड़क गए और उन्होंने प्रशासन पर अभिव्यक्ति और विरोध प्रदर्शन आयोजित करने के उनके अधिकार को दबाने का आरोप लगाया।

