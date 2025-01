Jalgaon train accident: पटरी पर बिखरे शव, 12 की मौत?, 5-5 लाख रुपये अनुग्रह राशि देने की घोषणा, देखें भयावह मंजर

Highlights सरकार घायलों के इलाज का खर्च वहन करेगी। हादसे में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई। आग लगने की अफवाह के बीच रेलगाड़ी से कूद गए।

Jalgaon train accident: महाराष्ट्र के जलगांव में बड़ा हादसा हो गया। पुलिस के विशेष आईजी दत्तात्रेय कराले ने कहा कि महाराष्ट्र के जलगांव जिले में ट्रेन दुर्घटना स्थल से 12 शव बरामद किए गए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को जलगांव जिले में हुई रेल दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। दावोस में मौजूद मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने एक वीडियो में कहा कि सरकार घायलों के इलाज का खर्च वहन करेगी। उत्तर महाराष्ट्र के जलगांव जिले में बुधवार शाम को एक रेलगाड़ी में आग की अफवाह के बाद पटरी पर उतर गए।

#WATCH | Pushpak Express accident | Maharashtra CM Devendra Fadnavis says "The state government will provide financial assistance of Rs 5 lakh to the families of those who died in the unfortunate accident in Jalgaon district, and the state government will also bear the entire… pic.twitter.com/L0BYi8QpgE — ANI (@ANI) January 22, 2025

VIDEO | At least six persons were killed after they stepped down from their train on the tracks and were run over by another train coming from the opposite direction in North Maharashtra's Jalgaon district on Wednesday evening.



Visuals from the spot near Pachora station, where… pic.twitter.com/EKQU5LE50w— Press Trust of India (@PTI_News) January 22, 2025

उत्तर महाराष्ट्र के जलगांव जिले में बुधवार शाम एक ट्रेन में आग की अफवाह के बाद पटरी पर उतरे कुछ यात्री पास की पटरी पर विपरीत दिशा से आ रही दूसरी ट्रेन की चपेट में आ गए। अधिकारियों ने इस हादसे में कम से कम 12 यात्रियों की मौत होने की जानकारी दी है। विशेष पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) दत्तात्रय कराले ने बताया कि 12 शव पास के सिविल अस्पताल भेजे गए हैं, जबकि छह से सात लोग घायल हुए हैं। मध्य रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि यह हादसा मुंबई से 400 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित पचोरा के पास माहेजी और परधाडे स्टेशन के बीच हुआ, जहां शाम करीब पांच बजे लखनऊ-पुष्पक एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह के कारण किसी ने चेन खींच दी और ट्रेन रुक गई।

हालांकि, उन्होंने मृतक संख्या की पुष्टि नहीं की। मध्य रेलवे के मुख्य प्रवक्ता स्वप्निल नीला ने बताया कि पुष्पक एक्सप्रेस के कुछ यात्री पटरी पर उतर गए और बेंगलुरु से दिल्ली जा रही कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। कराले ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, “माहेजी और परधाडे स्टेशन के बीच किलोमीटर संख्या 372/07 पर पुष्पक एक्सप्रेस में “आग लगने की घटना” घटी।

ट्रेन उसी स्थान पर रुक गई और कुछ यात्री नीचे उतर गए। इस दौरान, वे ट्रेन संख्या 12627 (बेंगलुरु-नयी दिल्ली कर्नाटक एक्सप्रेस) की चपेट में आ गए।” उन्होंने बताया, “छह से सात यात्री घायल हुए हैं। सभी घायल यात्रियों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। किसी को भी कोई गंभीर चोट नहीं आई है। दोनों ट्रेन अपने अगले निर्धारित स्टेशन पर पहुंच गई हैं और दुर्घटनास्थल से मलबा हटा दिया गया है।”

रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि पुष्पक एक्सप्रेस हादसे के महज 15 मिनट के भीतर दुर्घटनास्थल से रवाना हो गई, जबकि कर्नाटक एक्सप्रेस ने 20 मिनट में आगे की यात्रा शुरू की। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री गिरीश महाजन भी दुर्घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि घायलों का पचोरा के एक अस्पताल में इलाज किया जा रहा है और उनमें से ज्यादातर खतरे से बाहर हैं।

हादसे से जुड़े वीडियो में दुर्घटनास्थल पर कुछ लोगों के शव और क्षत-विक्षत अंग देखे जा सकते हैं। इससे पहले, रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा था, “हमें शुरुआती जानकारी मिली है कि पुष्पक एक्सप्रेस के एक डिब्बे में ‘हॉट एक्सल’ या ‘ब्रेक बाइंडिंग’ (जैमिंग) की वजह से चिंगारी निकली और कुछ यात्री घबरा गए। उन्होंने चेन खींच दी। कुछ यात्री पटरी पर कूद गए।

उसी समय पास की पटरी से कर्नाटक एक्सप्रेस गुजर रही थी।” एक आधिकारिक बयान के अनुसार, भुसावल से एक राहत ट्रेन मौके पर भेज दी गई है और मध्य रेलवे घायलों को चिकित्सा सहायता मुहैया कराने की हर संभव कोशिश कर रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस हादसे पर दुख जताया और कहा कि क्षेत्र के सरकारी एवं निजी अस्पतालों को हादसे में घायल यात्रियों के इलाज के लिए सभी जरूरी तैयारियां करने का निर्देश दिया गया है।

कुछ यात्री पास की पटरी पर विपरीत दिशा से आ रही दूसरी रेलगाड़ी की चपेट में आ गये और इस हादसे में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि पुष्पक एक्सप्रेस के यात्री रेलगाड़ी में आग लगने की अफवाह के बीच रेलगाड़ी से कूद गए।

VIDEO | Jalgaon train accident: "I am a resident of Pachora; this incident happened around 5-5:30 pm. As soon as we got to know, we came here... 11 people died..." says a local. pic.twitter.com/iM7Trgqjq9 — Press Trust of India (@PTI_News) January 22, 2025

12 bodies recovered from train accident spot in Maharashtra's Jalgaon district: Spl IG of Police Dattatraya Karale to PTI— Press Trust of India (@PTI_News) January 22, 2025

उन्होंने कहा कि घायलों और मृतक यात्रियों की सही संख्या का पता लगाया जा रहा है। शिंदे ने कहा कि अधिकारियों को घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने और उन्हें उचित उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा, ‘‘प्रारंभिक जानकारी से पता चलता है कि यह दुर्घटना तब हुई जब पुष्पक एक्सप्रेस से कुछ यात्री आग लगने की अफवाह के बाद बगल की पटरी पर कूद गए।

#WATCH | Jalgaon, Maharashtra: 11 people died and 5 others were injured as the passengers of Pushpak Express were hit by Karnataka Express in Pachora of Jalgaon district.



(Visuals from the spot) pic.twitter.com/ox4W7XXyW7 — ANI (@ANI) January 22, 2025

रेलवे अधिकारी और बचाव दल घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं।’’ महाराष्ट्र के राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन ने इस हादसे पर दुख जताया। उन्होंने कहा, ‘‘जलगांव के निकट एक अन्य रेलगाड़ी की चपेट में आने से कुछ यात्रियों की मौत के बारे में जानकर अत्यंत दुख हुआ। इस दुर्घटना में जान गंवाने वालों के प्रति मेरी संवेदनाएं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।’’

Till now, 11 people have died in the accident and 6 others are injured and are being treated. As per the information received from the hospital, no one is in critical condition: Jalgaon SP, Dr Maheswar Reddy



(file pic) pic.twitter.com/yD0JBaTx8l — ANI (@ANI) January 22, 2025

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि यह घटना हृदय विदारक है। उन्होंने बताया कि हादसे में कुछ यात्रियों की मौत हो गई तथा 12 अन्य घायल हो गए। उन्होंने घायल यात्रियों के इलाज के लिए आवश्यक सुविधाएं तथा ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे द्वारा जांच की मांग की। शिवसेना (उबाठा) के नेता आदित्य ठाकरे ने भी इस घटना को लेकर शोक व्यक्त किया।

उन्होंने कहा, ‘‘यात्री डर के मारे एक्सप्रेस रेलगाड़ी से बाहर कूद पड़े क्योंकि उन्हें लगा कि रेलगाड़ी में आग लग गई है, जिसके कारण यह दुर्घटना हुई। जान गंवाने वाले यात्रियों के प्रति हार्दिक संवेदना। घायल यात्रियों को जल्द से जल्द उचित इलाज मिले और उनके स्वास्थ्य में सुधार हो, ऐसी प्रार्थना करता हूं।’’ कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, ‘‘जिंदगियां सस्ती हो गई हैं। इस सरकार में अब कोई जवाबदेही नहीं रह गई है। यह मोदी सरकार की विफलता है और इसे इस्तीफा दे देना चाहिए।’’

मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने जलगांव ट्रेन हादसे पर दुख व्यक्त किया

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र के जलगांव में हुए ट्रेन हादसे पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने 'एक्स' पर अपने आधिकारिक हैंडल से की गई पोस्ट में कहा, ‘‘उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जलगांव, महाराष्ट्र में हुए ट्रेन हादसे पर दुःख व्यक्त किया है।

उन्होंने दुर्घटना में दिवंगत लोगों की आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है।’’ उत्तर महाराष्ट्र के जलगांव जिले में बुधवार शाम को एक ट्रेन से पटरी पर उतरे कुछ यात्री विपरीत दिशा से आ रही दूसरी ट्रेन की चपेट में आ गये।

यह दुर्घटना पचोरा के निकट परधाडे स्टेशन के पास हुई जहां शाम करीब पांच बजे पुष्पक एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह के कारण किसी ने चेन खींच दी और ट्रेन रुक गई। इस बीच, पुष्पक एक्सप्रेस के कुछ यात्री नीचे उतर गए और सामने से आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आ गए।

