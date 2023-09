'यदि प्रधान मंत्री का मानना ​​है कि दुनिया तब शुरू हुई जब वह पीएम बने तो...' जयराम नरेश ने मोदी पर ऐसे साधा निशाना

Highlights चंद्रयान-3 के साथ चंद्रयान I को न भूलें - जयराम नरेश साल 2014 के बाद दुनिया शुरू नहीं हुई - जयराम नरेश हम हमेशा भारत में चीजें बनाते रहे हैं - जयराम नरेश

नई दिल्ली: संसद का विशेष सत्र जारी है। इस दौरान प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में चंद्रयान-3 की सफलता, इसरो की उपलब्धियां और भारत की बढ़ती ताकत का जिक्र किया था। लेकिन कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद जयराम नरेश को पीएम मोदी का भाषण रास नहीं आया है। यही कारण है कि जब जयराम नरेश को संसद में बोलने का मौका मिला तो उन्होंने आजादी के बाद से लेकर अब तक का इतिहास दोहरा दिया।

जयराम नरेश ने अपने भाषण में कहा, "चंद्रयान-3 के साथ चंद्रयान I को न भूलें, जिसे 2008 में लॉन्च किया गया था। चंद्रयान II को 2019 में लॉन्च किया गया था। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि शासन में निरंतरता है। यदि कोई प्रधान मंत्री शासन में निरंतरता को स्वीकार करने से इनकार करता है, यदि प्रधान मंत्री का मानना ​​है कि दुनिया तब शुरू हुई जब वह प्रधान मंत्री बना, यदि प्रधान मंत्री का मानना ​​​​है कि भारतीय विज्ञान और अंतरिक्ष केवल तभी महान बने जब वह प्रधान मंत्री बने, तो मैं असहमत हूं।"

Along with Chandrayaan III, let's not forget Chandrayan I, which was launched in 2008, and Chandrayan II in 2019. What does it mean? It means there is continuity in governance.



