पीएम मोदी पर जगदीश शेट्टर का सीधा हमला, बोले- "मोदी चार बार के सीएम, दो बार के पीएम हैं, क्या 2024 के बाद राजनीति छोड़ देंगे?"

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 13, 2023 09:52 AM

जगदीश शेट्टार ने खुलकर भारतीय जनता पार्टी पर हमला किया और सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि क्या 4 बार के सीएम और 2 बार के पीएम मोदी 2024 के बाद राजनीति से रिटायर हो जाएंगे।

