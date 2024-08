J-K Assembly Polls 2024: नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, कांग्रेस 32 सीटों पर उतारेगी अपने उम्मीदवार

Highlights एनसी और कांग्रेस ने चुनावों के लिए सीट बंटवारे पर एक समझौते को अंतिम रूप दिया विधानसभा चुनावों में कांग्रेस 90 विधानसभा सीटों में से 32 पर चुनाव लड़ेगी जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 निर्वाचन क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतारेगी

श्रीनगर:कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) ने आगामी जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए सीट बंटवारे पर एक समझौते को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार, कांग्रेस 90 विधानसभा सीटों में से 32 पर चुनाव लड़ेगी, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 निर्वाचन क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतारेगी। दोनों दलों ने 5 सीटों पर दोस्ताना मुकाबले के लिए भी सहमति जताई है, जहां वे एक-दूसरे का विरोध नहीं करेंगे। इस बीच, हर्ष देव सिंह के नेतृत्व वाली पैंथर्स पार्टी और सीपीआई (एम) एक-एक सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे।

नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल और जम्मू-कश्मीर कांग्रेस प्रमुख तारिक हमीद कर्रा के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीट बंटवारे के समझौते के बारे में जानकारी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर चुनाव लड़ेंगे क्योंकि उन्होंने बातचीत पूरी कर ली है और बहुत अच्छे सौहार्दपूर्ण माहौल में समन्वय किया है।

उन्होंने कहा, "यह बहुत खुशी की बात है कि हमने यह अभियान शुरू किया है और हम दोनों मिलकर उन ताकतों के खिलाफ लड़ेंगे जो यहां लोगों को बांटने की कोशिश कर रही हैं। पूरे देश और भारत का गठबंधन इसलिए बनाया गया है ताकि हम उन ताकतों से लड़ सकें जो देश को सांप्रदायिक बनाना, बांटना और तोड़ना चाहती हैं।"

