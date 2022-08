J-K: बिट्टा कराटे की पत्नी समेत 4 अन्य सरकारी कर्मचारी हुए बर्खास्त, आतंकी कनेक्शन-कश्मीरी पंडितों की हत्या पर लिया गया बड़ा एक्शन

Highlights जम्मू कश्मीर सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने बिट्टा कराटे की पत्नी समेत चार अन्य सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया है। इन पर आतंकियों से संबंध रखने और कश्मीरी पंडितों की हत्या करने के आरोप है।

जम्मू:जम्मू कश्मीर सरकार ने चार सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा बड़ा एक्शन लेते हुए इन पर कार्रवाई की गई है।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, इन पर आतंकियों से संबंध रखने के आरोप में इन्हें नौकरी से निकाला गया है।

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन हिज्बुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन के बेटे और आतंकी वित्तपोषण मामले में आरोपी बिट्टा कराटे की पत्नी सहित चार कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है।

इस पर बोलते हुए उन्होंने बताया कि सभी चारों कर्मचारियों को संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत बर्खास्त किया गया है जिसमें सरकार को बिना किसी जांच के अपने कर्मचारी को निष्कासित करने की शक्ति प्राप्त है।

J&K govt sacks four Govt employees, including the wife of Bitta Karate who is facing terror charges and is an accused in the matter of killing of Kashmiri pandits. The four have been dismissed from services for terror links: Govt Sources pic.twitter.com/wlv5PPgxho