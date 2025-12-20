ईटानगर नगर निगमः भाजपा ने 20 में से 14 सीट पर दर्ज की शानदार जीत, पासीघाट नगर परिषद पर पीपीए ने का कब्जा, 8 में से 5 सीट, ईटानगर-पासीघाट में कांग्रेस 0

Highlights Itanagar Municipal Corporation: Itanagar Municipal Corporation: Itanagar Municipal Corporation:

Itanagar: सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने ईटानगर नगर निगम (आईएमसी) चुनाव में 20 में से 14 सीट जीतकर शानदार जीत दर्ज की। शनिवार को घोषित नतीजों में यह जानकारी दी गई। राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) के सचिव तारू तालो ने बताया कि पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल (पीपीए) ने पासीघाट नगर परिषद (पीएमसी) के आठ में से पांच वार्ड जीतकर परिषद पर कब्जा कर लिया है। विपक्षी कांग्रेस ईटानगर और पासीघाट दोनों नगर निकायों में एक भी सीट नहीं जीत सकी। भाजपा ने ईटानगर नगर निगम के 20 वार्डों में से 14 में जीत हासिल की, जिनमें चार वार्डों में उसके उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) ने तीन सीट, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने दो सीट, जबकि एक सीट पर एक निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहा।

ईटानगर नगर निगम में 10 महिला उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। आईएमसी और पीएमसी दोनों के चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के जरिए कराए गए थे। पीएमसी चुनाव में पीपीए के उम्मीदवारों ने आठ में से पांच वार्ड जीते, जबकि भाजपा ने दो वार्डों में जीत हासिल की और एक वार्ड में निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहा।

आठ सदस्यीय पीएमसी में चार महिला उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। तालो ने बताया कि जिला परिषद सदस्य (जेडपीएम) की 186 और ग्राम पंचायत सदस्य (जीपीएम) की 1,947 सीट समेत पंचायत निकायों के लिए मतों की गिनती जारी है और मतपत्रों से गिनती होने के कारण नतीजों में देर होगी। पंचायत चुनाव और नगर निकाय चुनाव 15 दिसंबर को एक साथ कराए गए थे।

