ISRO NVS02 Launch: इसरो ने नेविगेशन सैटेलाइट को कक्षा में किया स्थापित, सफल प्रक्षेपण साबित हुआ मील का पत्थर

ISRO NVS02 Launch: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने बुधवार को अपने ऐतिहासिक 100वें मिशन के तहत एक उन्नत नेविगेशन उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। बुधवार तड़के किया गया यह प्रक्षेपण इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन के नेतृत्व में पहला मिशन है। उन्होंने 13 जनवरी को पदभार संभाला था। इसके अलावा यह 2025 में इसरो का पहला मिशन है।

इससे पहले, इसरो ने अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया था। इस प्रयोग के तहत 30 दिसंबर, 2024 को प्रक्षेपण किया गया था जो अंतरिक्ष एजेंसी का 99वां मिशन था। नारायणन ने कहा कि उन्हें यह घोषणा करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि 2025 में इसरो का पहला प्रयास सफल रहा।

After the successful launch of GSLV-F15/NVS-02, ISRO Secretary DOS/Chairman Dr. V. Narayanan is delivering a speech highlighting the significant benefits of the NVS-02 satellite.@isro@MIB_India@IndiaDST#GSLVF15#NVS02#ISRO#SpaceMission#IsroInSpace#Sriharikota… pic.twitter.com/SoYY4Sq0Ox