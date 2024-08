ISRO EOS-08 Satellite Launch LIVE: इसरो ने रचा इतिहास! पृथ्वी अवलोकन के लिए लॉन्च किया सेटेलाइट

ISRO EOS-08 Satellite Launch LIVE: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने आज स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल-03 (SSLV-D3) मिशन लॉन्च कर दिया है। इसरो ने एसएसएलवी उड़ान के साथ ईओएस-08 और डेमोसैट को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित भी कर दिया है जो भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। यह मिशन, जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट (EOS-08) को ले जा रहा है, 2024 में इसरो का तीसरा लॉन्च है, इससे पहले PSLV-C58/XpoSat और GSLV-F14/INSAT-3DS मिशन सफल रहे थे।

यह मिशन SSLV की अंतिम विकासात्मक उड़ान है, जो 34 मीटर लंबा रॉकेट है, जिसे 500 किलोग्राम तक वजन वाले छोटे उपग्रहों को लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) में स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया है। लॉन्च सतीश धवन स्पेस सेंटर से हुआ है। यह रॉकेट तीन प्रमुख पेलोड ले जाएगा जिसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इन्फ्रारेड पेलोड (EOIR), ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम-रिफ्लेक्टोमेट्री पेलोड (GNSS-R), और SiC UV डोसिमीटर।

SSLV-D3-EOS-08 मिशन न केवल इसरो के सबसे छोटे रॉकेट के विकासात्मक चरण को पूरा करेगा, बल्कि SSLV का उपयोग करके भविष्य के वाणिज्यिक प्रक्षेपणों को आगे बढ़ाने के लिए इसरो की वाणिज्यिक शाखा, न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड की क्षमताओं को भी मजबूत करेगा। मिशन की सफलता से इसरो की आपदा निगरानी, ​​पर्यावरण निगरानी और अन्य सहित कई अनुप्रयोगों के लिए उन्नत लघु उपग्रह प्रौद्योगिकी को तैनात करने की क्षमता में वृद्धि होने की उम्मीद है।

SSLV-D3 पर मौजूद अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट माइक्रोसैट/IMS-1 बस पर बनाया गया है और इसका मिशन जीवन एक वर्ष है। लगभग 175.5 किलोग्राम वजनी यह लगभग 420 वाट बिजली उत्पन्न करता है। आगामी गगनयान मिशन में उपग्रह-आधारित निगरानी, ​​पर्यावरण निगरानी, ​​समुद्री सतह वायु विश्लेषण और यूवी विकिरण निगरानी सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए बोर्ड पर मौजूद पेलोड का उपयोग किया जाएगा।

इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा, "एसएसएलवी की तीसरी विकासात्मक उड़ान - एसएसएलवी-डी3/ईओएस-08 सफलतापूर्वक पूरी हो गई है। रॉकेट ने योजना के अनुसार अंतरिक्ष यान को बहुत सटीक कक्षा में स्थापित कर दिया है। मुझे लगता है कि कोई विचलन नहीं है अंतिम कक्षा ट्रैकिंग के बाद पता चलेगी लेकिन वर्तमान संकेत यह है कि EOS-08 उपग्रह के साथ-साथ SR-08 उपग्रह को भी युद्धाभ्यास के बाद इंजेक्ट किया गया है। परियोजना टीम एसएसएलवी की इस तीसरी विकासात्मक उड़ान के साथ, हम घोषणा कर सकते हैं कि एसएसएलवी की विकास प्रक्रिया पूरी हो गई है।"

