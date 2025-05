सफल नहीं हो सका इसरो का सैटेलाइट EOS-09, तकनीकी खामी से मिशन अधूरा

ISRO EOS-09 Satellite Launch Update: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने श्रीहरिकोट से सैटेलाइट EOS-09 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया लेकिन वह विफल हो गया। मिशन की सही लॉन्चिंग के बाद भी वह फेल हो गया। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ईओएस-09 उपग्रह को ले जाने वाले पीएसएलवी-सी61 के प्रक्षेपण के दौरान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को झटका लगा, क्योंकि उड़ान के तीसरे चरण के दौरान एक समस्या उत्पन्न होने के बाद मिशन पूरा नहीं हो सका।

नारायणन ने प्रक्षेपण के तुरंत बाद कहा, "तीसरे चरण के संचालन के दौरान, हम एक अवलोकन देख रहे हैं, और मिशन पूरा नहीं हो सका। विश्लेषण के बाद, हम वापस आएंगे।"

प्रक्षेपण के बारे में, इसरो ने कहा कि पीएसएलवी-सी61 का प्रदर्शन दूसरे चरण तक सामान्य था, लेकिन तीसरे चरण में एक अवलोकन के कारण मिशन पूरा नहीं हो सका। रविवार को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (पीएसएलवी-सी61) पर सवार ईओएस-09 उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया। यह इसरो का 101वां प्रक्षेपण था। पीएसएलवी यान को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सुबह 5:59 बजे प्रक्षेपित किया गया।

