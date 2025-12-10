इजराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी को किया फोन?, गाजा शांति योजना पर बातचीत

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 10, 2025 21:25 IST2025-12-10T21:20:25+5:302025-12-10T21:25:39+5:30

आतंकवाद की कड़ी निंदा की और आतंकवाद के सभी रूपों को कतई बर्दाश्त नहीं करने के अपने दृष्टिकोण को दोहराया।

Israeli PM Benjamin Netanyahu phone called PM narendra Modi Discussed Gaza peace plan | इजराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी को किया फोन?, गाजा शांति योजना पर बातचीत

file photo

Highlightsनेतन्याहू ने मोदी को टेलीफोन किया और पश्चिम एशिया की स्थिति पर अपने विचार साझा किए।नेताओं ने भारत-इजराइल रणनीतिक साझेदारी में प्रगति पर संतोष जताया।दोनों नेता एक दूसरे के संपर्क में रहने पर भी सहमत हुए।

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को अपने इजराइली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के तरीकों पर चर्चा की। नेतन्याहू ने मोदी को टेलीफोन किया और पश्चिम एशिया की स्थिति पर अपने विचार साझा किए।

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) द्वारा जारी एक बयान में कहा गया, ‘‘प्रधानमंत्री मोदी ने क्षेत्र में न्यायपूर्ण और स्थायी शांति के प्रयासों के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की, जिसमें गाजा शांति योजना का शीघ्र कार्यान्वयन भी शामिल है।’’ बयान में कहा गया है कि दोनों नेताओं ने भारत-इजराइल रणनीतिक साझेदारी में प्रगति पर संतोष जताया।

परस्पर लाभ के लिए इन संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। इसमें कहा गया है, ‘‘दोनों नेताओं ने आतंकवाद की कड़ी निंदा की और आतंकवाद के सभी रूपों को कतई बर्दाश्त नहीं करने के अपने दृष्टिकोण को दोहराया।’’ बयान में यह भी कहा गया है कि दोनों नेता एक दूसरे के संपर्क में रहने पर भी सहमत हुए।

Web Title: Israeli PM Benjamin Netanyahu phone called PM narendra Modi Discussed Gaza peace plan

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :IsraelBenjamin NetanyahuNarendra Modiइजराइलबेंजामिन नेतन्याहूनरेंद्र मोदी