इजरायली सेना की गुस्ताखी! भारत के नक्शे में की गड़बड़ी, सोशल मीडिया पर भड़के यूजर्स तो मांगी माफी

Israel-Iran Conflict:ईरान के साथ जंग लड़ रहे इजरायल ने भारतीयों को नाराज कर दिया है। सोशल मीडिया पर इजरायली सेना की जमकर किरकिरी हो रही है। भारतीय यूजर्स ने इजरायल को भारत के गलत नक्शा दिखाने पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। दरअसल, इजराइल रक्षा बलों ने भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का गलत नक्शा पोस्ट किया। इस नक्शे में भारत के हिस्से वाले जम्मू-कश्मीर को इजरायल ने पाकिस्तान का हिस्सा बताया है। यूजर्स के विरोध के बाद इजराइल रक्षा बलों ने भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का गलत नक्शा पोस्ट करने के लिए माफ़ी मांगी है।

आईडीएफ ने माना कि नक्शा सीमाओं को सटीक रूप से चित्रित करने में विफल रहा है लेकिन दावा किया कि यह केवल क्षेत्र का चित्रण था।

आईडीएफ की पोस्ट भारतीय उपयोगकर्ताओं द्वारा ट्वीट के बाद आई, जिनमें से कई काफी उग्र थे, जिन्होंने त्रुटि की ओर इशारा किया और इजरायली सेना से पोस्ट को वापस लेने का आग्रह किया। कुछ ने तो इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को भी टैग किया।

भारतीय राइट विंग कम्युनिटी नामक एक एक्स हैंडल द्वारा किए गए ऐसे ही एक ट्वीट का सीधे जवाब देते हुए, इजरायल रक्षा बलों ने कहा, "यह पोस्ट क्षेत्र का चित्रण है। यह नक्शा सीमाओं को सटीक रूप से चित्रित करने में विफल रहा है। हम किसी भी तरह की ठेस के लिए माफी मांगते हैं"। यह मूल पोस्ट के लगभग 90 मिनट बाद था।

Israel tweeted incorrect map of India once again.



Bhakts should think twice before supporting anyone pic.twitter.com/B4hQTnuqKD — चाचा आरामदेव (Parody) (@Chacha_Aramdevp) June 13, 2025

पहली शिकायतकर्ता ने कहा था, "अब आप समझ गए होंगे कि भारत तटस्थ क्यों रहता है। कूटनीति में कोई भी आपका सच्चा मित्र नहीं होता।"

भारतीय सरकार ने अभी तक IDF के गलत मानचित्र पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

@IDF@Israel@IsraelinIndia

Fix the wrong map of India immediately. This isn’t just a “small mistake” — it’s a direct insult to Indian sovereignty.🇮🇳 We stood by Israel in your darkest hours. Don’t test our patience by disrespecting our borders.Correct it now. Respect is mutual pic.twitter.com/gVaqKlLOyp — JAI SHREE RAM SENA (@officeofJsrs) June 13, 2025

भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख, जिसके कुछ हिस्सों पर दशकों से पाकिस्तान और चीन ने अवैध रूप से कब्ज़ा कर रखा है, देश का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। मई में पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से यही भावना दोहराई।

इस मानचित्र पर भारतीय एक्स उपयोगकर्ताओं की तीखी प्रतिक्रियाएँ भी आईं, जिसमें एक व्यक्ति ने नेतन्याहू को टैग किया और इजरायल से "इसे हटाने, इसे सही करने, इसे फिर से पोस्ट करने" की मांग की। एक अन्य व्यक्ति ने क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए लड़ने और मरने वाले भारतीय सैनिकों के योगदान को कम आंकने के लिए इजरायल की आलोचना की।

Israeli Military Apologises Over Wrong India Map After Huge Online Backlash https://t.co/SSz0FDipiapic.twitter.com/B3gFUZ6frw — NDTV WORLD (@NDTVWORLD) June 14, 2025

इजरायल-ईरान तनाव का नवीनतम दौर तब आया जब पूर्व ने बाद में परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए अपना सबसे बड़ा आक्रमण शुरू किया। इजरायलियों के अनुसार, ईरान ने दर्जनों मिसाइलों को दागकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कुछ को संयुक्त राज्य अमेरिका की मदद से रोका गया।

Israeli Defense doing engagement farming by showing wrong borders of India.

Jammu and Kashmir and North East totally out in their map



They are not deleting the tweet.. they are replying to every critic with explanation. pic.twitter.com/eBOmCHl3kx — Safah Bashir (@SafahBashir) June 13, 2025

Web Title: Israel army Made mistake in India map apologized when users get angry on social media