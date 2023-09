क्या लद्दाख की जमीन पर है चीन का कब्जा? जानिए एलजी ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा (सेवानिवृत्त) ने क्या कहा

Highlights लद्दाख की कब्जे पर एलजी ने दिया बयान उपराज्यपाल ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा (सेवानिवृत्त) ने स्थिति साफ की कहा- एक भी वर्ग इंच जमीन नहीं है जिस पर चीनियों ने कब्जा कर लिया है

नई दिल्ली: अगस्त महीने में लद्दाख का यात्रा पर गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया था कि चीन ने केंद्र शासित प्रदेश के बड़े हिस्से पर कब्जा कर रखा है और सरकार पूरा सच नहीं बता रही है। राहुल ने कहा था कि दुख की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि चीन ने एक इंच भी जमीन नहीं छिनी। प्रधानमंत्री की ये बात बिल्कुल झूठ है। लद्दाख का हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि लद्दाख जमीन की चीन ने ली है।

राहुल के इस बयान के बाद काफी सियासी बयानबाजी भी हुई थी। लेकिन अब लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा (सेवानिवृत्त) ने स्थिति साफ की है। एलजी ने कहा कि मैं किसी के बयान पर टिप्पणी नहीं करूंगा लेकिन जो तथ्य है वही कहूंगा क्योंकि मैंने खुद देखा है। उन्होंने कहा कि एक भी वर्ग इंच जमीन नहीं है जिस पर चीनियों ने कब्जा कर लिया है। तथ्य यह है कि हमारे सशस्त्र बल किसी भी स्थिति के लिए तैयार हैं और भगवान न करे कि अगर किसी दिन स्थिति खराब हुई तो दुश्मन को करारा जवाब मिलेगा।

