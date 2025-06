Highlights International Yoga Day 2025: योग दिवस पर पीएम मोदी का योगाभ्यास, देखें 11वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की वीडियो और फोटो

International Yoga Day 2025: 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री विशाखापट्टनम में योगाभ्यास कर रहे हैं। इस दौरान लाखों की संख्या में लोग पीएम के साथ योगा कर रहे हैं। सदियों से चले आ रहे योग पद्धति का जश्न मनाने के लिए योग दिवस 21 जून को आयोजित किया जाता है। इस बार योग दिवस की थीम 'एक पृथ्वी के लिए योग, एक स्वास्थ्य के लिए योग' है।

#WATCH | Andhra Pradesh CM N Chandrababu Naidu felicitates PM Narendra Modi in Visakhapatnam. PM will lead the national celebration of #InternationalYogaDay from here.



— ANI (@ANI) June 21, 2025

पीएम मोदी ने कहा, "यह थीम एक गहरी सच्चाई को दर्शाता है: पृथ्वी पर प्रत्येक इकाई का स्वास्थ्य परस्पर जुड़ा हुआ है। मानव कल्याण उस मिट्टी के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है जो हमारे लिए भोजन उगाती है, नदियाँ जो हमें पानी देती हैं, उन जानवरों के स्वास्थ्य पर जो हमारे पारिस्थितिक तंत्र को साझा करते हैं, और उन पौधों के स्वास्थ्य पर जो हमें पोषण देते हैं। योग हमें इस परस्पर जुड़ाव के प्रति जागरूक करता है, हमें दुनिया के साथ एकता की यात्रा पर ले जाता है, और हमें सिखाता है कि हम अलग-थलग व्यक्ति नहीं हैं बल्कि प्रकृति का हिस्सा हैं।"

#WATCH | PM Narendra Modi leads the nation in celebrating #InternationalDayofYoga2025, from Visakhapatnam, Andhra Pradesh. CM N Chandrababu Naidu and Deputy CM Pawan Kalyan are also participating in the Yoga session here.



— ANI (@ANI) June 21, 2025

दुनिया भर के हजारों लोगों ने शनिवार को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारत की इस प्राचीन विधा का अभ्यास किया और इस मौके पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में जोश और उत्साह के साथ हिस्सा लिया। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जाने-माने चिकित्सक, लेखक एवं स्वास्थ्य गुरु दीपक चोपड़ा ने एक ध्यान सत्र का नेतृत्व किया। इस कार्यक्रम की मेज़बानी संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने की। संयुक्त राष्ट्र में 11वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह में 1,200 से अधिक योग साधकों, राजनयिकों, संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों, राजनयिक दल के सदस्यों और प्रवासी समुदाय ने भाग लिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि एवं राजदूत पी हरीश ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि इस वर्ष योग दिवस का विषय - ‘एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य’ है जो 2023 में भारत की जी-20 अध्यक्षता के दौरान प्रस्तुत किए गए ‘वसुधैव कुटुंबकम’ के दृष्टिकोण पर आधारित है।

Participating in Mass Yoga Demonstration on International Day of Yoga at Kartavya Path in New Delhi.#YogaDay#IDY2025

इससे पहले न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने टाइम्स स्क्वायर एलायंस के साथ मिलकर टाइम्स स्क्वायर पर 11वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई) मनाया। मशहूर अभिनेता अनुपम खेर ने टाइम्स स्क्वायर पर आयोजित इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर लंदन के स्ट्रैंड क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित चौक पर सैकड़ों लोग एकत्र हुए, जहां भारतीय उच्चायोग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में सामूहिक रूप से योगाभ्यास किया गया।

#WATCH | ITBP performed Yoga on the banks of Pangong Tso at BOPs Dhan Singh Thapa and Chartse (24 Bn, Leh), located at 14,100–14,200 feet, on International Yoga Day.



Source: ITBP

PM Modi attends the grand social celebration of Yoga Day YogAndhra in Visakhapatnam, urging all to make India’s ancient tradition a part of daily life for true transformation.



Watch the highlights! 🔽#YogaDay

