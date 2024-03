INSAT-3DS Mission: वाह, सुपर तस्वीरें, इनसैट-3डीएस ने किया कमाल, ‘6-चैनल इमेजर और 19-चैनल साउंडर’ द्वारा ली गईं तस्वीरें जारी, देखें

Highlights सटीकता और ताप प्रबंधन आदि में महत्वपूर्ण सुधार हासिल किए गए हैं। कर्नाटक के हासन स्थित मुख्य नियंत्रण केंद्र से जारी किया गया है। 6-चैनल इमेजर उपकरण विभिन्न तरंग दैर्ध्य में पृथ्वी की सतह और वायुमंडल की तस्वीरें लेता है।

INSAT-3DS Mission: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने सोमवार को कहा कि इसके नये मौसम विज्ञान उपग्रह इनसैट-3डीएस ने पृथ्वी की तस्वीरें लेने का अभियान शुरू किया है। इसरो ने उपग्रह के पेलोड ‘6-चैनल इमेजर और 19-चैनल साउंडर’ द्वारा ली गईं तस्वीरें जारी की हैं। ये दोनों पेलोड इनसैट-3डी और इनसैट-3डीआर पर मौजूद पेलोड के समान हैं, लेकिन इनकी रेडियोमेट्रिक सटीकता और ताप प्रबंधन आदि में महत्वपूर्ण सुधार हासिल किए गए हैं। पेलोड को अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (एसएसी), अहमदाबाद में डिजाइन और विकसित किया गया था।

First glimpse of the beauty and complexity of Earth through modern Imager and Sounder payloads onboard INSAT-3DS.



This data serves as crucial input for Indian scientists for mereological studies, weather forecasts, and understanding atmospheric dynamics.