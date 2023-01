INS Vagir: भारतीय नौसेना में शामिल हुई आईएनएस वागीर, जानें क्या है खासियत

Highlights आईएनएस वागीर पूरी तरह से भारत में बनी है प्रोजेक्ट 75 के तहत कलवारी क्लास की यह पांचवी पनडुब्बी है आईएनएस वागीर समुद्र में 350 मीटर की गहराई तक जा सकती है

मुंबई: भारतीय सशस्त्र सेनाओं को लगातार आधुनिक और ताकतवर बनाने के प्रयास जारी हैं। इसी क्रम में मुंबई में नौसैनिक डॉकयार्ड में बनी अत्याधुनिक पनडुब्बी वागीर को नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार की मौजूदगी में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। अत्याधुनिक तकनीक से लैस पनडुब्बी आईएनएस वागीर कलवारी श्रेणी की पांचवी पनडुब्बी है और इसे प्रोजेक्ट-75 (P-75) के तहत बनाया गया है।

Maharashtra | The fifth Submarine of Project 75 Kalvari class, Vagir all set to be commissioned shortly into the Indian Navy in the presence of Adm R Hari Kumar CNS at the Naval Dockyard Mumbai. pic.twitter.com/oau0POjwX9