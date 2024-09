इंडिगो 2 सितंबर से दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 से शुरू करेगी सभी उड़ान, यहां पढ़ें पूरी जानकारी

Highlights इंडिगो की फ्लाइट सोमवार से दिल्ली के टी1 से भरेगी उड़ान 28 जून को भारी बारिश के कारण दिल्ली एयरपोर्ट के टी-1 पर कैनोपी गिरने के बाद सेवा बाधित थी फिलहाल अब सब कुछ ठीक हो जाने के बाद यह सेवा शुरू की जा रही है

नई दिल्ली: प्राइवेट जेट कंपनी इंडिगो ने आज ऐलान किया कि वो दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 से अपनी सेवा शुरू कर देगा। इस बात की घोषणा कंपनी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' के जरिए की और बताया कि उन्हें इसे लेकर बहुत खुशी हो रही है कि उनकी फ्लाइट यात्रियों की सेवा में शुरू हो जाएगी। हालांकि, घरेलू उड़ानों के लेकर उनकी सेवा टी-2 शिफ्ट कर दी गई थी, जिसके चलते यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था।

हालांकि, एयरलाइन कंपनी ने अपनी सेवा सुचारु होने से पहली सभी फ्लाइट की जानकारी दी, जो 2 सितंबर से शुरू होने जा रही है। इससे पहले 28 जून को भारी बारिश के कारण दिल्ली एयरपोर्ट के टी-1 पर एक कैनोपी गिर गई थी, जिसमें एक कैब ड्राइवर की मौत हो गई थी। साथ ही छह अन्य घायल हो गए थे।

इस हादसे के बाद इंडिगो ने अपनी सभी फ्लाइट की उड़ान दिल्ली एयरपोर्ट के टी1 टर्मिनल से सस्पेंड कर दिया था। यहां तक कि दिल्ली अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट लिमिटे (DIAL) ने इसकी जांच के लिए कमेटी गठित की थी।

#6ETravelAdvisory: 📢 Important Announcement! We're happy to announce that our flights will be back at Terminal 1, #Delhi, starting September 2nd, 2024. Do check the latest terminal details on our website https://t.co/I9cC0zsmDR. (1/2)