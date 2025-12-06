IndiGo Crisis: लगातार फ्लाइट्स कैंसिल कर रहा इंडिगो, फिर कैसे बुक हो रहे टिकट, जानें

IndiGo Crisis: इंडिगो एयरलाइन बड़े सकंट से जूझ रहा है। हर गुजरते दिन के साथ इंडिगो की उड़ाने रद्द हो रही है और ग्राहकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब भी लोगों के मन में सवाल है कि इतनी उड़ाने रद्द होने के बाद भी टिकट कैसे बिक रहे हैं। तो जवाब एक दम सीधा है।

दरअसल, अप्रत्याशित कैंसलेशन के बावजूद, इंडिगो ने अपने पूरे फ्लीट को ग्राउंडेड नहीं किया है या अपनी 2,200 से ज़्यादा डेली डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स को कैंसिल नहीं किया है। हुआ यह है कि - एयरलाइन को कुछ खास एयरपोर्ट्स और तारीखों के आसपास बड़े पैमाने पर शेड्यूल में रुकावट का सामना करना पड़ा है; शुक्रवार को सबसे ज़्यादा असर पड़ा, जिसमें 1,000 से ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुईं, जिसमें पूरे दिन दिल्ली से जाने वाली सभी डोमेस्टिक इंडिगो सर्विस भी शामिल हैं।

इसलिए, इंडिगो के नेटवर्क का एक हिस्सा संकट की स्थिति में है। क्योंकि पूरा शेड्यूल बंद नहीं हुआ है, इसलिए भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो इन फ्लाइट्स पर सीटें बेच रही है, जिनके अगले कुछ दिनों तक ऑपरेट होने की उम्मीद है।

कैंसलेशन सिर्फ 24-48 घंटे पहले तय होते हैं

सच तो यह है कि एयरलाइंस शायद ही कभी फ्लाइट्स को हफ्तों पहले कैंसिल करती हैं, जब तक कि यह पूरी तरह से बंद न हो जाए।

इंडिगो के मामले में, दिक्कतों को दिन-ब-दिन मैनेज किया जा रहा है, जिसका मतलब है कि आज की फ्लाइट्स कैंसिल हो सकती हैं, लेकिन जो फ्लाइट्स आज से तीन या दो दिन बाद उड़ने वाली हैं, वे बुकिंग के लिए खुली रहती हैं, इस उम्मीद में कि ऑपरेशन स्थिर हो जाएंगे।

इंडिगो ने यह भी कहा है कि आज के कैंसलेशन एयरक्राफ्ट और क्रू को फिर से तैनात करने के लिए एक बार के 'सिस्टम रीबूट' का हिस्सा थे ताकि रेगुलर शेड्यूल फिर से शुरू हो सकें। उम्मीद है कि ऑपरेशन धीरे-धीरे बेहतर होंगे, और 10 से 15 दिसंबर के बीच लगभग नॉर्मल स्थिति हो जाएगी। इंडिगो की इस दिक्कत की वजह से कई अन्य ने अपना किराया बढ़ा लिया है।

Web Title: IndiGo is constantly cancelling flights but how are tickets being booked Find out