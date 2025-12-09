IndiGo Crisis: बेंगलुरु और हैदराबाद में आज भी इंडिगो की उड़ाने रद्द, 180 के करीब फ्लाइट्स कैंसिल

IndiGo Crisis: इंडिगो की उड़ानों में व्यवधान आठवें दिन भी जारी रहा और विमानन कंपनी ने मंगलवार को बेंगलुरु तथा हैदराबाद से करीब 180 उड़ानें रद्द कर दीं। सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने कहा, ‘‘इंडिगो मंगलवार को हैदराबाद आने-जाने वाली 58 उड़ानों का संचालन नहीं करेगा, जिसमें से पहुंचने वाली 14 और रवाना होने वाली 44 उड़ानें हैं।’’ उन्होंने बताया कि बेंगलुरु हवाई अड्डे पर रद्द की गई उड़ानों की संख्या 121 है, जिनमें से पहुंचने वाली 58 और रवाना होने वाली 63 उड़ानें हैं।

इस बीच, कुछ मार्गों पर शीतकालीन कार्यक्रम की इंडिगो की उड़ान अन्य घरेलू विमानन को दी जाने की संभावना है, क्योंकि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि सरकार इंडिगो के ‘स्लॉट’ में ‘‘निश्चित रूप से’’ कटौती करेगी। राहुल भाटिया द्वारा नियंत्रित विमानन कंपनी 90 से अधिक घरेलू स्थलों और 40 से अधिक विदेशी स्थलों से प्रतिदिन 2,200 से अधिक उड़ानें संचालित करती है।

नायडू ने सोमवार को दूरदर्शन समाचार चैनल से कहा, ‘‘हम निश्चित रूप से इंडिगो के (शीतकालीन) कार्यक्रम में कटौती करेंगे। इस संबंध में आदेश जारी किया जाएगा। वे उन (कटौती किए गए) मार्गों पर उड़ान नहीं भर पाएंगे और यह विमानन कंपनी पर एक तरह का जुर्माना होगा।’’

उन्होंने कहा कि इंडिगो के शीतकालीन उड़ान कार्यक्रम (शेड्यूल) में कटौती करने के बाद उन्हें दूसरी विमानन कंपनियों को आवंटित कर दिया जाएगा। गुरुग्राम स्थित विमानन कंपनी भारत की कुल घरेलू उड़ानों का 65 प्रतिशत से अधिक हिस्सा संभालती है और इसने सोमवार को छह हवाई अड्डों से 560 से अधिक उड़ानें रद्द कर दीं।

