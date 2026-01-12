'भारत की Gen Z क्रिएटिविटी से भरी है: पीएम मोदी ने कहा- युवा शक्ति राष्ट्र निर्माण में सबसे आगे

नई दिल्ली: जेन Z की क्रिएटिविटी की तारीफ़ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि भारतीय युवा राष्ट्र निर्माण में सबसे आगे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय युवाओं की क्षमता भविष्य में भारत की क्षमता बनेगी और वे देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।

नई दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग (VBYLD) के समापन सत्र में बोलते हुए, पीएम मोदी ने युवाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में भी बताया और कहा कि उनकी सरकार ने उनके लिए 'स्पष्ट फोकस' के साथ लगातार योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए कई अवसर बनाए गए हैं और उन्हें जोखिम लेने से पीछे नहीं हटना चाहिए।

उन्होंने कहा, "आज आपने विकसित भारत को हासिल करने की ज़िम्मेदारी ली है। 2047 में, जब हमारी आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे, वह यात्रा महत्वपूर्ण है, और यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यह आपके लिए एक सुनहरा अवसर है, आपकी क्षमता भारत की क्षमता बनेगी, आपकी सफलता भारत की सफलता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी,"

अपने संबोधन में उन्होंने यह भी कहा कि भारत 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाता है, जो स्वामी विवेकानंद की जयंती है, जिनके विचारों को उन्होंने हर युवा के लिए प्रेरणा बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का जीवन सभी के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शक है और इसीलिए 12 जनवरी को विकसित भारत युवा नेता संवाद के रूप में चुना गया है।

विकसित भारत युवा नेता संवाद एक राष्ट्रीय मंच है जिसे भारत के युवाओं और राष्ट्रीय नेतृत्व के बीच व्यवस्थित जुड़ाव को सुविधाजनक बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस साल, इसे 9 से 12 जनवरी तक आयोजित किया गया था, जिसमें देश भर से लगभग 50 लाख युवाओं ने भाग लिया।

VIDEO | PM Narendra Modi (@narendramodi) says, "I have always been getting energy from your energy... You have today taken the responsibility of achieving Viksit Bharat. In 2047, when 100 years of our freedom will be completed, that journey is important, and this is the time… pic.twitter.com/eKi5VkHtVO — Press Trust of India (@PTI_News) January 12, 2026

उन्होंने कहा, "आपने चर्चा के लिए जो विषय चुने, जैसे महिला नेतृत्व वाला विकास, लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी, जिस तरह से आपने इन गंभीर विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए, वह सराहनीय है, जिस तरह से आपने अपने विचार रखे, यह दिखाता है कि हमारी अमृत पीढ़ी विकसित भारत के लिए कितनी प्रतिबद्ध है, यह भारत में Gen Z की मानसिकता को भी दिखाता है, यहां की Gen Z रचनात्मकता से भरी है, मैं आप सभी को इस कार्यक्रम की सफलता के लिए बधाई देना चाहता हूं।"

Web Title: 'India's Gen Z is full of creativity: PM Modi said - youth power is at the forefront of nation-building'