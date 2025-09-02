भारत की पहली पूर्ण स्वदेशी माइक्रोचिप विक्रम 32-बिट, केंद्रीय आईटी मंत्री ने पीएम मोदी को भेंट की

नई दिल्ली: केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को सेमीकॉन इंडिया 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विक्रम 32-बिट प्रोसेसर और चार स्वीकृत परियोजनाओं के परीक्षण चिप्स भेंट किए।

विक्रम 32-बिट प्रोसेसर का अनावरण

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला द्वारा विकसित, विक्रम देश का पहला पूर्णतः स्वदेशी 32-बिट माइक्रोप्रोसेसर है जो प्रक्षेपण यानों की चरम स्थितियों में उपयोग के लिए प्रमाणित है। इसके साथ ही, चिप्स टू स्टार्टअप कार्यक्रम के तहत छात्रों द्वारा डिज़ाइन किए गए 28 अन्य चिप्स मोहाली सेमीकंडक्टर हब में निर्मित और पैक किए गए हैं।

वैष्णव ने कहा, "कुछ साल पहले ही, हम अपने प्रधानमंत्री के दूरदर्शी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर एक नई शुरुआत करने के लिए पहली बार मिले थे और हमने भारत सेमीकंडक्टर मिशन का शुभारंभ किया था। 3.5 साल की छोटी सी अवधि में, दुनिया भारत की ओर विश्वास से देख रही है। आज, पाँच सेमीकंडक्टर इकाइयों का निर्माण तीव्र गति से चल रहा है। हमने अभी-अभी प्रधानमंत्री मोदी को पहली 'मेड-इन-इंडिया' चिप भेंट की है।"

वैश्विक कंपनियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "हम अभूतपूर्व समय में जी रहे हैं, और वैश्विक नीतिगत उथल-पुथल ने भारी अनिश्चितता पैदा कर दी है। इस अशांत समय में, भारत स्थिरता और विकास के प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़ा है। इस अनिश्चित समय में, आपको भारत आना चाहिए क्योंकि हमारी नीतियाँ स्थिर हैं।"

सेमीकॉन इंडिया 2025 नई दिल्ली में शुरू

नई दिल्ली में आयोजित तीन दिवसीय सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन का उद्देश्य देश के सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करना है। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, यह कार्यक्रम गुरुवार तक चलेगा और इसमें वैश्विक सीईओ के साथ एक गोलमेज सम्मेलन भी शामिल होगा।

सम्मेलन के सत्रों में सेमीकंडक्टर निर्माण और उन्नत पैकेजिंग परियोजनाओं, बुनियादी ढाँचे की तैयारी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अनुसंधान में नवाचार, निवेश के अवसर, स्मार्ट विनिर्माण और राज्य-स्तरीय नीति कार्यान्वयन पर चर्चा की जाएगी। समर्पित खंड डिज़ाइन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना, स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कार्यबल विकास पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे।

इस वर्ष के आयोजन में 20,750 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया है, जिनमें 48 देशों के 2,500 से अधिक प्रतिनिधि, 150 वक्ता और 350 से अधिक प्रदर्शक शामिल हैं। देश-विशिष्ट गोलमेज सम्मेलन और मंडप भी कार्यक्रम का हिस्सा हैं। सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन इससे पहले बेंगलुरु (2022), गांधीनगर (2023) और ग्रेटर नोएडा (2024) में आयोजित किए जा चुके हैं।

