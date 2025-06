Operation Black Forest: नक्सलवाद को 30 साल में सबसे बड़ा झटका; शीर्ष माओवादी नेता बसवराजू समेत 27 की मौत

Highlights ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ के जंगलों में 27 कट्टर माओवादी मारे गए जिनमें सीपीआई (माओवादी) के सबसे वरिष्ठ नेता बसवराजू भी शामिल यह 30 वर्षों में पहली बार है कि महासचिव स्तर के माओवादी नेता को मार गिराया गया है

Operation Black Forest:नक्सलवाद के खिलाफ भारत की दशकों पुरानी लड़ाई में ऐतिहासिक सफलता के रूप में, सरकार ने मंगलवार को घोषणा की कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ के जंगलों में 27 कट्टर माओवादी मारे गए, जिनमें सीपीआई (माओवादी) के सबसे वरिष्ठ नेता बसवराजू भी शामिल हैं।

यह 30 वर्षों में पहली बार है कि महासचिव स्तर के माओवादी नेता को मार गिराया गया है। इन हत्याओं के अलावा, 54 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया और 84 ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसे अधिकारी माओवादी विरोधी अभियान में एक महत्वपूर्ण मोड़ बता रहे हैं।

भारत के माओवादी विरोधी इतिहास में अपनी तरह का सबसे बड़ा ऑपरेशन बताया जाने वाला यह ऑपरेशन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) और छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा समन्वित, उच्च-दांव अभियान का परिणाम था। रिपोर्टों के अनुसार, मई में चलाया गया ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट तीन सप्ताह से अधिक समय तक चला और इसका केंद्र छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा के पास कुर्रागुट्टा पहाड़ियों में था, जिसे लंबे समय से माओवादियों का अभेद्य गढ़ माना जाता है।

सीआरपीएफ के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह द्वारा रायपुर से संचालित और व्यक्तिगत रूप से निगरानी किए गए इस अभियान में 31 माओवादियों का सफाया किया गया, प्रमुख प्रशिक्षण शिविरों को नष्ट किया गया और पीएलजीए बटालियन 1 तथा दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी जैसे प्रमुख माओवादी संगठनों को ध्वस्त किया गया।

बरामद की गई सामग्री में 300 से अधिक आईईडी, लगभग 900 विस्फोटक बंडल, बीजीएल गोले और हथियार बनाने वाली मशीनें शामिल थीं, जिससे विद्रोहियों के सैन्यीकरण की सीमा का पता चलता है।

Leadership isn’t measured in distance, but in footsteps shared on the frontlines



DG #CRPF Shri @gpsinghips deep in Korregutta Hills during #OperationBlackForest.

This is leadership that breathes the same dust, hears the same gunfire, and backs the fight from the front and spends… pic.twitter.com/efCFwcfiOH