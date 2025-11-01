भारतीय टेनिस आइकन रोहन बोपन्ना ने संन्यास की घोषणा की, दो दशकों से ज़्यादा लंबे शानदार करियर का अंत

नई दिल्ली: भारतीय टेनिस आइकन रोहन बोपन्ना ने प्रोफेशनल टेनिस से रिटायरमेंट की ऑफिशियल घोषणा कर दी है, जिससे दो दशकों से ज़्यादा लंबे शानदार करियर का अंत हो गया है। वह आखिरी बार पेरिस मास्टर्स 1000 में खेलते हुए दिखे थे, जहाँ उन्होंने अलेक्जेंडर बुब्लिक के साथ पार्टनरशिप की थी।

अपने फैसले के बारे में बताते हुए बोपन्ना ने इंस्टाग्राम पर लिखा, “आप उस चीज़ को कैसे अलविदा कहते हैं जिसने आपकी ज़िंदगी को मतलब दिया? टूर पर 20 यादगार सालों के बाद, अब समय आ गया है... मैं ऑफिशियली अपना रैकेट टांग रहा हूँ। भारत का प्रतिनिधित्व करना मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सम्मान रहा है।”

45 साल की उम्र में रोहन बोपन्ना ने प्रोफेशनल टेनिस को अलविदा कह दिया है, उन्होंने अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ी है जो लंबे करियर, हिम्मत और अटूट जुनून पर बनी है। 2024 में, उन्होंने सबसे उम्रदराज ग्रैंड स्लैम चैंपियन और डबल्स में सबसे उम्रदराज वर्ल्ड नंबर 1 बनकर इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया - यह उनकी लगातार बेहतरीन परफॉर्मेंस का सबूत है।

चार बार के ओलंपियन बोपन्ना 2016 के रियो ओलंपिक में सानिया मिर्जा के साथ मेडल जीतने के बहुत करीब पहुँच गए थे, लेकिन चौथे स्थान पर रहकर चूक गए। दो दशकों से ज़्यादा समय तक, वह भारतीय डेविस कप टीम के एक अहम खिलाड़ी रहे, और कोर्ट के अंदर और बाहर लगातार अच्छा प्रदर्शन और लीडरशिप दिखाते रहे।

रिटायरमेंट के बाद भी, बोपन्ना का असर भारतीय टेनिस पर बना हुआ है। रोहन बोपन्ना टेनिस एकेडमी और UTR प्रो टेनिस के साथ अपनी पार्टनरशिप के ज़रिए, वह देश के उभरते हुए टैलेंट को मेंटर करने में लगे हुए हैं, यह पक्का करते हुए कि खेल के प्रति उनका जुनून आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचे।

